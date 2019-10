Há novos elementos no caso do homem que feriu a tiro o seu vizinho, no sábado, em Noertrange, no norte do país.

Várias armas apreendidas em casa do atirador de Noertrange

Susy TEIXEIRA MARTINS Há novos elementos no caso do homem que feriu a tiro o seu vizinho, no sábado, em Noertrange, no norte do país.

Segundo informações da RTL, os dois homens não eram apenas vizinhos, mas senhorio e inquilino. O atirador, de 82 anos, vivia num apartamento que arrendava à vítima, de 48 anos.

A discussão entre os dois homens ocorreu no sábado, por volta das 8:00, altura em que a vítima se deslocou ao apartamento do octogenário para mudar o canhão de fechadura de uma porta. O inquilino não gostou da iniciativa e demonstrou-o ao pegar numa arma de fogo, disparando sobre o senhorio. O homem foi atingido no ombro por uma bala. Está desde então no hospital em estado considerado “estável”.

Ainda segundo a mesma fonte, durante as buscas realizadas na casa do atirador, as autoridades policiais encontraram várias armas que foram, entretanto, apreendidas. O autor do disparo vivia em Noertrange há cerca de quatro anos e o seu fascínio pelas armas era conhecido.

Recai sobre o atirador, de 82 anos, a acusação de tentativa de homicídio.