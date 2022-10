A polícia grã-ducal anunciou, esta terça-feira, uma nova campanha de recrutamento.

Forças de segurança

Vão ser recrutados mais 200 polícias

As fileiras da polícia do Grão-Ducado vão continuar a crescer. Uma grande campanha de recrutamento de agentes da polícia foi lançada esta terça-feira por Henri Kox (déi Gréng), ministro da Segurança Interna, e Alain Engelhardt, Diretor Central de Estratégia e Desempenho da polícia. Os dois sublinharam o aumento do número de efetivos já contratados, a par dos que ainda hão-de vir.

Este recrutamento massivo de agentes policiais não é novo. Foi iniciado em 2020 e "permitiu um aumento do número de efetivos de quase 2.400 em 2018 para mais de 3.000 agentes e membros do quadro civil atualmente", recordou o governante. Agora, foi anunciada uma terceira vaga de recrutamento, que terá lugar de 24 de outubro a 7 de novembro para o grupo de tratamento B1, e de 10 a 24 de novembro para o grupo de tratamento C1.

Assim, no início de 2023, mais 200 polícias deverão iniciar a sua formação. Isto levará o aumento total do pessoal a quase 30%. "Estou satisfeito com esta evolução positiva e com as perspetivas de carreira oferecidas por este recrutamento. O Luxemburgo nunca viu nada assim e uma quarta vaga de recrutamento já foi acordada pelo governo", revelou Henri Kox.

Dois anos de formação

Mas, em termos concretos, como são selecionados os novos agentes? Têm de seguir um procedimento específico que envolve um teste especial no qual podem participar aqueles que já passaram o teste de aptidão geral. Este teste especial será realizado a partir do final de novembro de 2022 e consistirá num teste desportivo eliminatório, testes de francês e alemão, uma entrevista, um teste de cultura geral e testes psicológicos.

Após a conclusão deste exame global, os melhores candidatos serão admitidos na academia da polícia a partir de maio de 2023 como agentes estagiários. Esta admissão será precedida de um exame médico e de um teste de caráter. Posteriormente, os aspirantes a agentes seguirão um curso de formação de dois anos que incluirá uma fase teórica e prática na escola, bem como uma fase de iniciação prática nas esquadras de polícia e no serviço de polícia judiciária.

O principal objetivo desta formação é a assimilação rápida dos conhecimentos teóricos através da experiência prática, sublinhou Alain Engelhardt. No final do primeiro ano de formação, os agentes estagiários terão de prestar um juramento especial que lhes vai conferir as qualidades tanto de agente de polícia administrativa como de polícia judiciária. Isto permitir-lhes-á juntarem-se aos seus colegas no terreno a partir do segundo ano de formação.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

