Desde março, que não há praticamente aviões a circular no espaço aéreo do Grão-Ducado. Para já, a tendência é para manter.

Luxemburgo 2 min.

Vídeo. Trafego aéreo caiu 81% no Luxemburgo

Desde março, que não há praticamente aviões a circular no espaço aéreo do Grão-Ducado. Para já, a tendência é para manter.

O céus também têm um antes e um depois da pandemia. Desde março que não há voos comerciais no Luxemburgo. Salvo situações de emergência e casos de repatriação, o aeroporto de Findel mantêm pistas e portas fechadas. Apesar da Luxair ter manifestado vontade de retomar a atividade esta semana, a frota luxemburguesa continua em terra.

Numa animação publicada no Twitter, um gestor da trafego aéreo da Eurocontrol, mostra os efeitos da pandemia.

Desde março, o trafego aéreo caiu cerca de 81%. Há um ano, mais de 3.700 voos sobrevoavam o espaço aéreo luxemburguês, agora são menos de 300.



Crise no setor

Com o setor praticamente paralisado, a Ryanair prepara-se para despedir três trabalhadores em todo o mundo. Além dos cortes no pessoal, a low cost irlandesa anunciou cortes salariais em tempos de pandemia.

Na Alemanha, a Lufthansa está "perto" de alcançar um acordo com o governo. Em contrapartida do apoio extraordinário de 10 mil milhões de euros, o estado alemão pede uma participação na companhia.

Por todo o mundo, e maioritariamente em terra, várias companhias já se manifestaram preocupadas com a paralisação do setor. Em Portugal, por exemplo, a TAP está em regime de lay-off. Com menos 40% do salário, grande parte dos trabalhadores estão em casa por tempo indeterminado.

Voos mais caros?

Face à implementação de distâncias e outras medidas de segurança, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) estima um "aumento drástico" do preço dos voos. Na Europa, a ideia de limitar os passageiros a bordo pode significar uma subida de 49%.

A Ryanair já tinha ameaçado não retomar ligações caso fosse obrigada a eliminar, por exemplo, o lugar do meio dos voos comerciais. Agora, em nome de 290 companhias, a IATA declara-se contra a "imposição de medidas de distanciamento social que deixariam os assentos do meio vazios".

Garante que só "o uso de máscaras por parte passageiros e tripulação reduzirá o já baixo risco, ao mesmo tempo em que evitará o aumento dramático dos custos das viagens aéreas que as medidas de distanciamento social a bordo trariam".

Mesmo que os países instituíssem temporariamente a medida de deixar o lugar do meio livre, diz, "não era possível assegurar a separação recomendada para que o distanciamento social seja eficaz", já que "a maioria das autoridades recomenda um a dois metros e a largura média dos assentos é inferior a 50 centímetros".

Além das máscaras, a IATA recomenda que as transportadores meçam a temperatura de passageiros e trabalhadores, adotem processos de embarque e desembarque com menos contacto, limitem os movimentos dentro das aeronaves durante os voos, façam limpezas mais frequentes e profundas dos aviões e ainda simplifiquem os serviços de alimentação.

Europa subscreve

Esta posição do setor é semelhante à já manifestada pela Comissão Europeia, nomeadamente pela comissária europeia dos Transportes, Adina Vălean.

Confrontada pela Lusa sobre a eventual colocação de assentos vazios entre passageiros para garantir o distanciamento social, Adina Vălean afastou a hipótese." Não recomendo, como norma, manter espaços livres [entre passageiros]", fechou o tema.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.