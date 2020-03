Momento foi registado pelo burgomestre de Esch-sur-Alzette nas redes sociais.

Vídeo. Polícia grã-ducal homenageia pessoal médico de Esch

Redação Momento foi registado pelo burgomestre de Esch-sur-Alzette nas redes sociais.

A polícia grã-ducal fez na quarta-feira à noite uma homenagem ao pessoal médico do Centre Hospitalier Émile-Mayrisch (CHEM), na praça l’Hôtel de Ville, na comuna de Esch-sur-Alzette. Os agentes da autoridade ligaram as sirenes e faróis para homenagear os profissionais de saúde, que não têm tido vida fácil devido à pandemia provocada pelo Covid-19 no Luxemburgo.

O momento foi registado pelo burgomestre da cidade, Georges Mischo. Veja os vídeos em baixo:





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.