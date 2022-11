O impacto foi tão violento que o homem começou a sangrar.

Violência policial

Polícia bate com cabeça de detido contra carrinha policial em Bertrange

A polícia grã-ducal reagiu a um vídeo que circula nas redes sociais desde sábado. Trata-se de um caso que ocorreu nesse mesmo dia à noite, por volta das 21h00, no mercado de Natal em Bertrange.

Nas imagens pode ver-se vários agentes da polícia a tentarem prender um homem. Durante a operação de detenção um dos polícias agarra na cabeça do indivíduo e bate com ela, por duas vezes, contra a janela da carrinha policial.

O impacto é tão violento que o homem começa a sangrar. Face à indignação gerada nas redes sociais, a polícia reagiu em comunicado, afirmando que o suspeito estava alcoolizado e não cooperou com os agentes, provocando-os.

Uma vez que a situação estava a escalar, as autoridades decidiram detê-lo. As autoridades frisam que foi nesse momento que ocorreram os factos que se podem ver nas imagens do vídeo que está a circular nas redes sociais.

O Ministério Público e a Inspeção-Geral da Polícia estão a investigar o caso.



