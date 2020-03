O Luxemburgo está em estado de emergência desde 18 de março para conter a pandemia provocado pelo coronavírus Covid-19.

Vídeo. "Passeios são permitidos, mas apenas os curtos", alerta primeiro-ministro

O primeiro-ministro luxemburguês reforçou hoje o apelo aos residentes do país para permanecerem em casa e agradeceu aos transfronteiriços o esforço na corrida do país contra o coronavírus Covid-19. Num vídeo publicado esta terça-feira nas redes sociais do executivo, Bettel, pede aos cidadãos para se manterem por casa de forma a que quem precisa mesmo de trabalhar possa fazê-lo em segurança, "para que o país possa continuar a funcionar". Estes cidadãos, exemplifica, "os médicos, a polícia, os motoristas de autocarro, os trabalhadores dos supermercados que nos permitem "sobreviver a esta crise".

Na mensagem, Bettel afirma que só com o isolamento o país conseguirá "ganhar a corrida contra o vírus". Em tom otimista acrescenta ainda que perder esta corrida "não é uma opção" e que "está fora de questão baixar os braços". No vídeo Bettel faz também questão de agradecer em particular aos transfronteiriços franceses e alemães. "Um grande obrigado por nos ajudarem todos os dias a fazer face a esta crise".

Ontem o governo luxemburguês mostrou-se surpreendido com o fecho da fronteira a norte do país com a Alemanha, em Echternach e Dasburg, por onde passam todos os dias milhares de trabalhadores transfronteiriços.



"Passeios são permitidos, mas apenas os curtos"

Xavier Bettel esclareceu ainda que as caminhadas ao ar livre são permitidas mas deverão ser curtas e individuais. "Estão autorizados os passeios, mas apenas se forem curtos". "O principal continua a ser ficar em casa. Evitem o contacto!", termina Bettel na mensagem.

