Eleições comunais 2023 Ricardo Marques quer um vento da modernidade a soprar na velha Echternach

No Leste do país, a surpresa das últimas comunais foi a eleição de um jovem vereador lusodescendente pelo CSV. Ricardo Marques passou meia dúzia de anos a aprender com a tempestade e a bonança. Agora tem um plano para Echternach.