Vídeo. "Ninguém quer ver destruído aquilo que construiu"

Sibila LIND

Bruno Campos e Higino Medina foram duas entre as centenas de pessoas que viram as suas casas e bens materiais serem levados pelo tornado, que atingiu o sul do Luxemburgo em agosto do ano passado. Bruno conseguiu voltar para casa a tempo do Natal, mas Higino ainda está à espera que as obras cheguem ao fim. Passado seis meses do incidente, ainda há 27 famílias que não conseguiram voltar para as suas casas.