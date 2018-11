Em entrevista ao Contacto, por videoconferência, o português que denunciou a situação da criança abandonada no carro espera que sirva de "lição para os pais", mas que não lhes retirem a criança.

Vídeo: "Não precisas de cinco minutos para roubar uma criança, bastam segundos"

Na madrugada da passada terça-feira, Dj Dandy Lisbon estava a fazer tempo para apanhar um voo para Lisboa, a percorrer uns bares na cidade do Luxemburgo, com um amigo, quando encontrou um menino de três anos sozinho num carro, com as portas destrancadas. Segundo o DJ português, a criança tinha frio, fome e estava a chorar com medo. Ao perguntar pelo pai do menino, às pessoas que estavam ali perto, disseram-lhe que estava num bar de alterne. Dandy entrou no estabelecimento e quando questionou o proprietário, ele confirmou que o pai estava lá e há mais de duas horas.

"Via-se que não era a primeira vez que (a criança) passava por aquela situação” Em entrevista à TVI, o DJ português que encontrou a criança sozinha no carro, no Luxemburgo, afirma que o pai do menor já estava há mais de duas horas no bar de alterne e que "ninguém escolhe uma casa de prostituição para ir urinar".

DJ Dandy Lisbon já foi contactado pelas autoridades para dar o seu testemunho. Na casa de prostituição não há câmaras de vigilância e não e possível confirmar a declaração do pai, que afirma ter estado ausente apenas durante uns minutos para ir urinar. Para o português, ninguém escolhe uma casa de prostituição para ir casa de banho e bastam segundos para roubar uma criança.





