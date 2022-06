Nem os Grão-Duques resistiram ao fado do Bairro Alto levado pelos portugueses do C.A.S.A. ao desfile das celebrações do Dia do Luxemburgo. Veja o vídeo e as imagens.

Luxemburgo 14 2 min.

Desfile

Vídeo. Muitos aplausos para marcha portuguesa na Festa Nacional

Paula SANTOS FERREIRA Nem os Grão-Duques resistiram ao fado do Bairro Alto levado pelos portugueses do C.A.S.A. ao desfile das celebrações do Dia do Luxemburgo. Veja o vídeo e as imagens.

“Trovas antigas, saudade louca; Andam cantigas a bailar de boca em boca…”, entoavam os mais de 300 portugueses ontem ao final do dia no desfile da Festa Nacional em frente à tribuna de honra presidida pelos Grão-Duques.



O famoso fado do Bairro Alto, imortalizado nas marchas populares de Lisboa fez também ontem sucesso no Luxemburgo, soltando os aplausos dos Grão-Duques Henri e Maria Teresa e dos restantes convidados da tribuna de honra.

“Bairro Alto aos seus amores tão dedicado; Quis um dia dar nas vistas; E saiu com os trovadores mais o fado; Pr’a fazer suas conquistas…”. Os trovadores foram ontem os mais de 300 portugueses do Centro de Apoio Social e Associativo (C.A.S.A) que vestidos com trajes folclóricos portugueses liderados por um trator decorado a rigor ao jeito das marchas.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Crédito: Isabela Nascimento/Press CASA

Flores para a Grã-Duquesa

À chegada junto à tribuna a alegria e festa dos portugueses motivou logo uma ovação e aplausos. Como é tradição há muitos anos, o presidente do C.A.S.A. José Trindade e a sua filha Lúcia Trindade entregaram então um ramo de flores à Grã-Duquesa Maria Teresa e uma medalha ao Grão-Duque Henri em agradecimento “pelo apoio do estado luxemburguês ao longo destes 42 anos de um importante trabalho de integração e apoio social que a instituição faz no país”, como se lê na sua página do facebook desta grande associação portuguesa.

4 O desfile dos portugueses do C.A.S.A na Festa Nacional. Isabela Nascimento/Press CASA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O desfile dos portugueses do C.A.S.A na Festa Nacional. Isabela Nascimento/Press CASA O desfile dos portugueses do C.A.S.A na Festa Nacional. Isabela Nascimento/Press CASA O desfile dos portugueses do C.A.S.A na Festa Nacional. Isabela Nascimento/Press CASA O desfile dos portugueses do C.A.S.A na Festa Nacional. Isabela Nascimento/Press CASA

Mesmo depois dos presentes entregues, os portugueses continuaram o seu cortejo, com a apresentação do grupo Cantares da Região de Lafões e grupos folclóricos espalhando os ritmos animados pelos muitos populares, entre eles portugueses, que assistiam ao desfile. Depois de dois anos de pandemia a festa voltou à rua.

10 Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli Grande animação e enchentes nas celebrações do Dia Nacional do Luxemburgo. Photo: Claude Piscitelli

Feliz estava esta manhã o presidente José Trindade com a festa da véspera de Feriado Nacional. “Correu tudo muito bem”, declarou relembrando o desfile e a celebração portuguesa que ontem o C.A.S.A. fez na Place Jean Heinisch, junto à Igreja do Sacré Coeur, na capital do Luxemburgo. Ali houve música e gastronomia portuguesa, onde não faltaram as sardinhas assadas, as bifanas, o frango e o vinho português.

Durante o dia de hoje e até às 17h00 os petiscos portugueses estão no Parque Municipal Kinnekswiss, para deleitar os lusitanos radicados no país, luxemburgueses e tantas outras nacionalidades.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.