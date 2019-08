Uma pequena tromba de vento afetou, a partir das 18 horas de sexta-feira, a região de Pétange, Rodange e Bascharage. Carros voaram e tetos das casas ficaram destruídos. Veja as impressionantes imagens.

Vídeo. Imagens do tornado que atingiu o sul do Luxemburgo

Uma pequena tromba de vento afetou, a partir das 18 horas de sexta-feira, a região de Pétange, Rodange e Bascharage. Carros voaram e tetos das casas ficaram destruídos. Veja as impressionantes imagens.





(Vídeo filmado por Hugo Lopes)

A Météolux tinha avisado que uma frente de tempestade varreria o país no final da tarde. Dito e feito, entre as 17 horas e as 18 horas, chuvas fortes e rajadas de vento poderosas moveram-se sobre o sul e sudeste do país. Mas isso não se ficou por uma habitual tempestade de verão: Segundo os primeiros relatos, um tornado causou danos substanciais na parte sudeste do país.

O furacão causou danos particularmente graves na Rue Neuve em Pétange. Em Niederkerschen, seis pessoas foram feridas perto de um centro comercial. Presidente da Câmara de Pétange, Pierre Melina, realçou, aos nossos colegas do Wort, a solidariedade das pessoas perante o acontecido. Sobres os danos fez apenas uma estimativa: "Ainda não posso confirmar o número, mas os bombeiros estão a dizer que foram afetadas 100 casas no município".

Às 21 horas, o balanço oficial contabilizava sete pessoas feridas, uma delas com alguma gravidade, internada no Centro Hospitalar Emile Mayrich.





