Luxemburgo 1

Vídeo: Félix Braz feliz com mensagens enviadas por portugueses

Filho de imigrantes algarvios, Félix Braz recebeu muitas mensagens de portugueses a felicitá-lo pelo cargo de vice-primeiro-ministro no Governo do Luxemburgo. Mas hoje, na tomada de posse, não ouviu só elogios. A reportagem em vídeo no Palácio Grão-Ducal.





Reportagem: Paula Telo Alves e Sibila Lind

