Um cortejo de cerca de 200 tratores com iluminações natalícias circulou ontem pelo País, em direção aos hospitais e lares de idosos para deixar produtos locais. Veja as imagens desta iniciativa dos jovens agricultores 'Jongbaueren'.

Vídeo. Cortejo de tratores de 'Natal' iluminou as ruas do Luxemburgo

Os jovens agricultores da Juventude Rural & Jongbaueren realizaram ontem um desfile de Natal, por várias zonas do País, uma iniciativa que teve por objetivo agradecer aos profissionais de saúde e dar um pouco de alegria aos doentes internados nos hospitais devido à covid-19 e aos idosos em lares que não puderam celebrar com a família esta quadra natalícia. E ainda promover os produtos agrícolas de produção local.

Cerca de 200 agricultores ao volante dos eus tratores decorados com iluminações natalícias juntaram-se em Colmar-Berg de onde se dividiram e partiram para quatro diferentes destinos, Weiswampach, no extremo norte do país, para Echternach, Esch/Alzette e Redange. Cada uma com destino a hospitais, lares de idosos e outras instituições sociais.

Em cada local deixaram presentes, os seus produtos agrícolas e desejaram festas felizes. Também os profissionais de saúde destas instituições foram brindados com produção agrícola de cultivo local numa homenagem ao seu esforço nestes nove meses de pandemia no País.

14 Treffpunkt war am Samstagnachmittag in Colmar-Berg. Foto: Chris Karaba

Treffpunkt war am Samstagnachmittag in Colmar-Berg. Foto: Chris Karaba
Fotos: Anne-Ly Prott via mywort
Foto: Chris Karaba





