Vídeo confirma assalto que acabou em morte de mulher em Kirchberg

Redação As imagens de videovigilância mostram dois homens encapuzados a entrar na pizzaria Vapiano na noite de sábado enquanto Sonia Di Pinto contava o dinheiro da caixa. Os suspeitos terão agredido violentamente a mulher e levado 3.000 euros do cofre na cave.

A informação, avançada na noite de quinta-feira pela RTL, parece confirmar a tese das autoridades luxemburguesas. Sonia Di Pinto, a imigrante italiana de 46 anos que foi encontrada morta na cave da pizzaria Vapiano, na avenida John F. Kennedy, terá sido atacada na sequência de um assalto ao restaurante onde trabalhava.

Segundo a emissora luxemburguesa, as imagens de videovigilância mostram dois indivíduos a entrar no Vapiano na noite de sábado, altura em que a mulher estaria sozinha no estabelecimento onde trabalhava desde que chegara ao Grão-Ducado, há vários anos.

Os suspeitos terão atacado Sonia com golpes violentos, acabando por estrangulá-la. Depois, levaram a mulher para a cave, onde estaria guardado o cofre do restaurante, e roubaram 3.000 euros.

O corpo da mulher foi descoberto na manhã do domingo de Páscoa, tendo as autoridades luxemburguesas ordenado imediatamente uma autópsia. O exame foi realizado na terça-feira passada e concluiu que a mulher foi morta de forma violenta, confirmando a teoria levantada pelos ferimentos graves que tinha na cabeça, provavelmente com recurso a um objeto cortante.

A morte de Sonia Di Pinto deixou em choque a comunidade de Petacciato, a localidade na província italiana de Campobasso, a duas horas de Nápoles, de onde era natural, e tem sido amplamente noticiada nos meios de comunicação social italianos.

De acordo com o jornal local Primo Numero, o autarca de Petacciato, Roberto Di Pardo, que já tinha manifestado publicamente a sua consternação, vai decretar um período de luto oficial na cidade, no sábado, das 14h às 18h.

