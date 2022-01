Habitação

Vídeo. Como construir uma casa no Luxemburgo com madeira e palha

por Tiago RODRIGUES | Há 50 minutos

Tessy Eiffener e Antoine Persoons não quiseram gastar um milhão de euros para comprar uma habitação no Luxemburgo. Em vez disso, decidiram construir a sua casa com as próprias mãos. O casal revela como ergueu o novo lar com madeira a palha e deixa alguns conselhos sobre a autoconstrução.