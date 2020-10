Vídeo. As felicitações dos populares ao Grão-Duque Henri pelos 20 anos de reinado

Pelas ruas do Luxemburgo jovens, adultos, comerciantes e outros demais enviaram os parabéns ao soberano do Grão-Ducado. E ele agradeceu. Veja as imagens.

Redação Pelas ruas do Luxemburgo jovens, adultos, comerciantes e outros demais enviaram os parabéns ao soberano do Grão-Ducado. E ele agradeceu. Veja as imagens.

A epidemia não autorizou grandes festejos públicos no dia em que o Grão-Duque Henri celebrou os 20 anos de reinado no Grão-Ducado. A comemoração só pode ser feita em família e através das redes sociais.

Um vídeo com as mensagens de parabéns, palavras de carinho e desejos de saúde e longa vida de diversos residentes foi publicado na página do Facebook da Corte Grão-Ducal.

Numa das suas salas do Palácio, o Grão-Duque assiste ao pequeno filme num tablet e no final deixa palavras de agradecimento ao povo do seu Grão-Ducado. Nos próximos dias as celebrações desta data especial vão continuar nas redes sociais, prometeu ao Contacto a assessora da Casa Real.

