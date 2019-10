O novo edifício da Biblioteca Nacional abriu as portas ao público esta terça-feira, em Kirchberg. Percorra as várias divisões, como se estivesse mesmo lá.

Vídeo 360°. Descubra o interior da nova Biblioteca Nacional do Luxemburgo

O novo edifício da Biblioteca Nacional abriu as portas ao público esta terça-feira, em Kirchberg. Percorra as várias divisões, como se estivesse mesmo lá.

Mais de 1,8 milhões de documentos foram transferidos nos últimos meses do antigo edifício no centro da cidade para o novo, em Kirchberg, e vão estar disponíveis para consulta pelos 21.704 utilizadores registados na Biblioteca Nacional do Luxemburgo (BNL).

Distribuída por três andares, a biblioteca disponibiliza mais de 200 mil livros que podem ser lidos e consultados, em livre acesso. Para além das onze salas de grupo, foi criada a "sala familiar", um espaço com brinquedos, almofadas e um berço, para entreter as crianças enquanto que os pais consultam os livros. Foi ainda criada a "sala da música" com um piano, para quem quiser tocar, e uma mediateca, com sofás e televisões, para ver filmes.

Descubra os vários espaços da BNL, deslocando-se através das setas brancas no vídeo ou clicando nos pontos laranjas na planta do edifício:

Rez-de-chaussée Premier étage Deuxième étage Troisième étage

Christophe Olinger e Dominique Nauroy



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.