Vá de férias "discretamente", avisa a Polícia

Tal como nos últimos anos, as autoridades do Luxemburgo disponibilizam gratuitamente o serviço "Partida de férias", que inclui a sua casa nas rondas da polícia grã-ducal.

Numa altura em que grande parte das famílias começa a partir de férias, as autoridades do Luxemburgo reforçam as recomendações para evitar os já recorrentes assaltos de verão.

De acordo com as estatísticas, estar ausente muito tempo aumenta o risco de assalto. Para evitar uma surpresa desagradável ao regressar de férias, a polícia oferece uma série de recomendações e comportamentos preventivos a adopta.

Assim, recomenda:

+ Manter todas as suas janelas e portas fechadas, assim como as portas das suas garagens e caves.

+ Assegurar que nenhuma pessoa desconhecida tenha acesso a garagens ou caves comuns.

+ Ativar o seu sistema de alarme.

+ Informar os vizinhos da sua ausência prolongada para que eles tenham conhecimento da sua ausência no caso de notarem algo suspeito.

+ Pedir à estação de correios que guarde os seus envios postais ou que os transfira para o seu destino de férias para evitar que uma caixa de correio cheia atraia a atenção.

+ Não chamar a atenção para a ausência, anunciando-a nas redes sociais ou no seu atendedor de chamadas.

+ Dar o seu endereço de férias, chave de casa e código do sistema de alarme a alguém de confiança. Idealmente, esta pessoa deveria verificar regularmente o estado da sua casa.

+ Não manter dinheiro ou objectos de valor em sua casa. Depositá-los num cofre de depósito no banco.

+ Acionar, gratuitamente, o serviço da Polícia "Partida de férias, que inclui a sua casa nas suas patrulhas ocasionais de prevenção como parte da vigilância geral, de dia ou de noite.

