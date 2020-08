Segundo o Ministério da Saúde, a medida não está a ser discutida neste momento, apesar de cada vez mais países vizinhos do Grão-Ducado estarem a aplicar essa obrigatoriedade.

Uso de máscara na rua não será obrigatório no Luxemburgo para já

Ana TOMÁS Segundo o Ministério da Saúde, a medida não está a ser discutida neste momento, apesar de cada vez mais países vizinhos do Grão-Ducado estarem a aplicar essa obrigatoriedade.

O uso de máscara na rua está a disseminar-se por vários países europeus que começam impor a sua obrigatoriedade na tentativa de conter os novos surtos e o aumento de casos e infeção por covid-19, numa altura de férias em que há maior convívio social e mais viagens de lazer.

Em França, a cidades de Gérardmer e Epinal impuseram o uso da proteção facial ao ar livre. A comuna de Florange decretou o uso obrigatório de máscara em todos os jardins e parques públicos durante as deslocações e a aplicação de multas para quem não cumprir.

No início de Agosto, Thionville e Nancy tornaram obrigatório o uso de máscaras em certas zonas do centro da cidade. As autoridades locais de Moselle e Meurthe-et-Moselle decidiram, este mês, tornar a máscara obrigatória no exterior, em locais movimentados, particularmente mercados, feiras, parques de diversões, iniciativas e atividades que juntem mais de 10 pessoas na via pública

Em várias cidades da costa francesa, a máscara ao ar livre no bairros mais frequentados passou a ser obrigatória, devido ao afluxo de turistas em férias, assim como em Paris, em artérias mais movimentadas da cidade.

Também na Bélgica e em várias localidades e regiões de Espanha, está imposto o uso de máscara facial para circular não só em zonas exteriores, em especial com muito movimento de pessoas.

Na fronteira belga com o Luxemburgo várias comunas e departamentos não hesitaram em apertar as regras relativas ao uso de máscaras ao ar livre.



Na Catalunha, por exemplo, as multas são consideravelmente pesadas para qualquer pessoa que, com mais de seis anos, saia à rua sem esse acessório. A penalização é de 100 euros, independentemente de estar num espaço movimentado ou não.



Já em Portugal, apenas a região autónoma da Madeira aplicou esta obrigatoriedade, excluindo-a em áreas como a praia ou em atividades, como a pratica de exercício físico ao ar livre.

Apesar de médicos e especialistas defenderem o uso da máscara mesmo em espaços abertos, tornar a medida obrigatória não está, para já, em cima da mesa no resto do país - ainda que, segundo as autoridades de saúde portuguesas, não esteja igualmente excluída de poder vir a ser tomada num futuro próximo.

Luxemburgo não prevê obrigatoriedade para já

No Luxemburgo que, tal como Portugal, se tem debatido com um aumento do número de casos e do índice de transmissibilidade da doença, não está previsto, de momento, decretar o uso obrigatório de máscara nas ruas.

"Atualmente não há nenhuma discussão concreta sobre o uso obrigatório de máscaras nas ruas do Luxemburgo",afirmou o Ministério da Saúde ao L'Essentiel, adiantando, no entanto, que o governo está "a observar de perto a evolução da situação".

Medidas tomadas cedo têm evitado imposição de novas regras

Apesar de o Luxemburgo - e também Portugal - não terem já imposto o uso obrigatório de máscaras na rua, começaram a exigir a sua utilização em determinados espaços mais cedo do que alguns países que agora a tornaram obrigatória para o exterior, como é o caso da Bélgica.

Foi na última semana de julho que a primeira-ministra Sophie Wilmès anunciou o uso de máscara obrigatório em "qualquer lugar com muita gente": ao ar livre, ou seja, em mercados e feiras de rua, artérias comerciais, e também em espaços fechados privados, como hotéis, restaurantes e cafés.

A regra que passou a ser aplicada então a esses espaços fechados privados é semelhante à que já vigorava, nessa altura, no Luxemburgo.

Recorde-se que desde o desconfinamento o uso de máscara é obrigatório nos transportes públicos, no Grão-Ducado, sendo-o também nos locais abertos ao público e quando uma distância de dois metros não pode ser mantida entre pessoas que não sejam co-habitantes.

Em Portugal, desde o início de maio que é obrigatório usar máscara nos transportes públicos e nos locais fechados de atendimento ao público - sejam privados ou do Estado.



Na Bélgica, as máscaras só se tornaram obrigatórias a 11 de julho e apenas nos transportes públicos, lojas, cinemas, locais de culto, museus e bibliotecas.









