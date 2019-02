Étienne Schneider, ministro da Saúde, admite em resposta a questões de deputados que esta situação decorre da nova lei hospitalar, aprovada em março passado.

Urgências funcionam à noite só em quatro hospitais

Étienne Schneider, ministro da Saúde, admite em resposta a questões de deputados que esta situação decorre da nova lei hospitalar, aprovada em março passado.

Centro Hospitalar Émile Mayrisch (Esch-sur-Alzette), Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), Hospital Kirchberg na capital e Centro Hospitalar do Norte (CHdN) em Ettelbrück são os únicos hospitais do país cujas urgências funcionam durante a noite. Esta situação decorre, segundo Étienne Schneider, ministro da Saúde, da aprovação da nova lei hospitalar no passado mês de março. Esta prevê que os recursos sejam concentrados em apenas um espaço no que respeita a urgências noturnas, pelo que só as quatro unidades hospitalares referidas funcionam com essa disponibilidade.



Schneider respondia a perguntas dos deputados Gast Gibéryen (ADR) e Marc Goergen (Partido Pirata), preocupados com o encerramento das urgências durante a noite, entre as 21:00 e as 7:00, do Centro Hospitalar Émile Mayrisch, em Niederkorn. Os parlamentares mostraram-se receosos com a possibilidade de degradação da qualidade de vida de quem mora na região sul do Grão-Ducado e por isso colocaram questões ao ministro da Saúde.

"Os cuidados prestados aos pacientes durante o dia são os mesmos que se registavam no ano passado e antes", disse o ministro, lembrando que não havia muitos pacientes a recorrer às urgências durante a noite: no ano passado, de acordo com os dados divulgados por Étienne Schneider, "apenas 77 doentes foram conduzidos de ambulância às urgências de Niederkorn no período noturno".







