Parque Worré ganhará uma nova imagem

Marc HOSCHEID O conselho municipal de Redingen abre definitivamente o caminho para o redesenho do Parque Worré, os custos ascendem a cerca de um milhão de euros.

"Levou anos e estamos quase desesperados", disse o Presidente Henri Gerekens durante a recente reunião do conselho municipal em Redingen, referindo-se ao redesenho do Parque Worré.

Na quinta-feira, o projeto foi finalmente aprovado por unanimidade, depois de um grupo de trabalho envolvendo cidadãos ter estado a trabalhar nele desde 2018. "Começou com muitos participantes, houve menos ao longo do tempo, mas demorou apenas algum tempo até todos ficarem satisfeitos", disse Gerekens.

Apesar de não ter havido discussões controversas, a Conselheira Monique Kuffer ainda tinha algumas questões. Entre outras coisas, ela queria saber se existiam planos para encher novamente o lago artificial com água. "Neste momento está vazio, excepto a estátua de Kropemann, que parece bastante estranha". De acordo com Gerekens, existem planos para no futuro abastecê-lo com água da chuva; até agora, isto era feito por nascentes subterrâneas, que, contudo, já não forneciam água suficiente. O lago também será aprofundado por um metro no meio para permitir que várias espécies de animais possam passar o Inverno em segurança na geada, como acrescentou o vereador Charles Welter.

Esta área central será vedada por razões de segurança e servirá também como uma espécie de ilha. Será ainda construído um palco exterior diretamente adjacente à lagoa. O parque inteiro será atravessado por caminhos pavimentados. E enquanto uma área de recreio e lazer no limite oeste será construída, serão criados 22 lugares de estacionamento na entrada norte, perto do campo de boules. Entretanto, o pavilhão de madeira existente será demolido porque já não satisfaz os requisitos atuais. Parece improvável que os trabalhos comecem este ano.

Os custos estão listados em 860.000 euros, sendo que este preço não inclui IVA; no total, é provável que o projeto custe cerca de um milhão de euros. No orçamento de 2021, foram reservados 511.000 euros. O município recebe apoio financeiro do ministério do Turismo, através do programa de desenvolvimento rural, e da agência de proteção do património Sítios e Monumentos. No entanto, ainda não se sabe qual será o montante dos subsídios solicitados.

