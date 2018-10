Representantes de universidades e colégios norte-americanos vão estar no Luxemburgo para recrutar jovens interessados em oportunidades de estudo dos EUA. O evento decorre no dia 4 de outubro na International School of Luxembourg.

Universidades de Harvard e Stanford no Luxemburgo para recrutar talentos

O que têm em comum a universidade de Harvard, Stanford ou Nova Iorque? Na próxima quinta-feira vão estar à espera de alunos luxemburgueses que que queiram estudar nos EUA, nomeadamente no ensino secundário e superior. A 2ª edição do Luxembourg College Night vai acontecer na International School of Luxembourg, entre as 17:00 e as 20:00.



Os representantes das instituições de ensino vão estar disponíveis para responder às questões de candidatos sobre oportunidades de estudo nos EUA. A lista inclui 30 liceus e universidades, no total, com maior incidência nas artes performativas e dramáticas, e tecnologia. Entre as mais prestigiadas da lista estão a Universidade de Harvard, Stanford, Nova Iorque ou Cornell. A Academia Naval norte-americana também se fará representar. Para os jovens interessados em artes a lista inclui o Conservatório Americano de Música e Artes Dramáticas (AMDA em inglês) ou o Colégio de Música de Berklee, uma dos maiores instituições de ensino independentes de música contemporânea. O evento é organizado pela embaixada dos EUA no Grão-Ducado que criou, inclusive, uma página sobre o evento.



A lista de universidades confirmadas na Luxembourg College Night:



Allegheny College



American Musical and Dramatic Academy College and Conservatory of the Performing Arts (AMDA)

Bard College

Berklee College of Music

Cornell University

Denison University

Drew University

Florida Institute of Technology

Fordham University

Georgetown University

Harvard University

Hult International Business School

Loyola University Chicago

Miami University

New York University

Nova Southeastern University

NW Missouri State

Paris College of Art

Rhodes College

Sacred Heart University

Saint Louis University

Salve Regina University

Southwestern University

Stanford University

Syracuse University

The College of William and Mary

Trinity University

U.S. Naval Academy

University of Cincinnati

University of Delaware

Whitworth University

Catarina Osório



