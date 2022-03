Jens Kreisel, atual vice-reitor da instituição, sucederá a Stéphane Pallage no cargo.

Universidade do Luxemburgo vai ter novo reitor em 2023

Redação Jens Kreisel, atual vice-reitor da instituição, sucederá a Stéphane Pallage no cargo a partir do próximo ano, informou a Universidade esta quinta-feira.

A nomeação do Conselho de Administração da Universidade do Luxemburgo foi anunciada em comunicado e decorre do processo de recrutamento internacional iniciado em outubro de 2021 para substituir Stéphane Pallage, que termina as suas funções a 31 de dezembro. Pallage já havia anunciado que não se pretendia candidatar a um segundo mandato.

A partir de 1 de janeiro de 2023, Jens Kreisel ficará ao leme da instituição onde trabalha desde 2013. Natural de Dortmund, estudou Física na Alemanha e em França e começou a sua carreira científica no Centro nacional de investigação científica de Grenoble, onde exerceu vários cargos de coordenação.

Ao longo do seu percurso na academia e na investigação, passou também por outras instituições francesas e inglesas em Lyon, Oxford ou Warwick. Já no Luxemburgo, foi diretor científico do departamento de Ciência dos Materiais no Centro de Investigação Gabriel-Lippman e, mais tarde, chefiou o departamento de Investigação e Tecnologia de Materiais no Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa).

Em 2013, o Fundo Nacional de Investigação atribuiu-lhe um projeto PEARL (Programme Excellence Award for Research in Luxembourg). Foi nomeado vice-reitor em 2018, cargo que mantém desde então.

