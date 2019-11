A Universidade do Luxemburgo vai coordenar um estudo europeu sobre o fenómeno dos trabalhadores pobres.

Universidade do Luxemburgo vai coordenar estudo sobre trabalhadores pobres

Diana ALVES A Universidade do Luxemburgo vai coordenar um estudo europeu sobre o fenómeno dos trabalhadores pobres.

De acordo com a instituição, o projeto acaba de receber uma bolsa de 3,2 milhões de euros para um período de três anos, no âmbito do programa europeu Horizonte 2020.

Segundo a universidade luxemburguesa, o projeto ‘Working, Yet Poor’ (WorkYP) “vai analisar as razões sociais e jurídicas que explicam o número crescente de cidadãos da União Europeia (UE), que, apesar de terem emprego, estão em risco de viver abaixo do limiar de pobreza”.

Numa altura em que serão cerca de 20,5 milhões os europeus nesta situação, o projeto de investigação aparece como uma forma de tentar perceber melhor o fenómeno e, consequentemente, encontrar soluções e reforçar as respostas dos governos. De acordo com o professor e coordenador do projeto, Luca Ratti, há já ações concretas para prevenir a pobreza de quem trabalha, mas não existe ainda uma abordagem definida para reduzir ou eliminar o problema.

O fenómeno dos trabalhadores pobres tem sido tema recorrente no Luxemburgo. No mês passado, o relatório “Trabalho e Coesão Social 2019”, do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), indicava que 13,4% das pessoas com trabalho no país estão expostas ao risco de pobreza.

Mas o problema difere consideravelmente de país para país. Se por cá afeta 13,4% da população ativa, na Bélgica, por exemplo, atinge 5,2% dos trabalhadores. É por isso que o WorkYP vai analisar sete países com sistemas sociais e jurídicos diferentes para tentar compreender as razões destas disparidades. São eles Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia e Suécia.

No arranque da investigação, foram já identificados os grupos particularmente expostos ao risco de pobreza no trabalho e nos quais o estudo será centrado. Entre eles estão os trabalhadores com baixos rendimentos, os trabalhadores independentes e os trabalhadores com contrato de trabalho temporário.

O trabalho de investigação, coordenado pela Universidade do Luxemburgo, envolve outras oito universidades europeias (Frankfurt, Bolonha, Lovaina, Roterdão, Tilburgo, Gdansk e Lund).