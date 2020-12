Universidade do Luxemburgo. Mais de 1.600 estudantes concluíram o curso em 2020

A Faculdade de Direito, Economia e Finanças foi a que registou o maior número de cursos concluídos.

A Faculdade de Direito, Economia e Finanças foi a que registou o maior número de cursos concluídos.

Mais de 1.600 estudantes da Universidade do Luxemburgo concluíram o curso ao longo do ano de 2020. Segundo dados divulgados pela instituição, 659 estudantes terminaram a licenciatura, 544 o mestrado e 121 o doutoramento. A Faculdade de Direito, Economia e Finanças foi aquela que registou o maior número de cursos concluídos, com 748. Seguiu-se a Faculdade das Ciências Humanas, Ciências da Educação e Ciências Sociais, com 580, e depois a Faculdade das Ciências, Tecnologias e Medicina, com 334.

Apesar de terem razões para celebrar, os recém-formados terão de esperar algum tempo pela tradicional cerimónia de entrega dos diplomas, que a universidade luxemburguesa costuma organizar na última semana de dezembro. Devido à situação pandémica atual, o evento foi adiado para maio de 2021.

De acordo com Catherine Léglu, vice reitora da instituição, a cerimónia de maio será de "pequena dimensão". A Universidade do Luxemburgo propõe vários programas, incluindo 42 mestrados, 14 licenciaturas e quatro departamentos de doutoramento. Entre os cerca de 6.700 alunos da universidade, 900 são estudantes de doutoramento.



