Universidade do Luxemburgo cai no ranking mundial

Henrique DE BURGO A Universidade do Luxemburgo caiu no último ranking das melhores universidades do mundo.

De acordo com a revista britânica especializada em educação Times Higher Education, a Universidade do Luxemburgo aparece como "não especificada", algures entre os lugares 201 e 250 da lista, quando no ano passado ocupava o lugar 179 entre as melhores universidades do mundo.

Divulgada na quarta-feira, o 15º ranking Times Higher Education analisa pontos como ensino, investigação, ligações ao setor industrial ou panorama internacional de mais de 1.250 universidades de todo o mundo.



Foto: Guy Jallay

A melhor classificação da universidade luxemburguesa é obtida na categoria "panorama internacional", com a quarta posição (99,7 pontos em 100). Esta categoria compara o número de estudantes e funcionários estrangeiros em relação ao número de estudantes e funcionários luxemburgueses, e a co-autoria internacional em publicações científicas.



As maiores fraquezas da Universidade do Luxemburgo são o ensino (29,5 pontos em 100) e a investigação (30,6 pontos).

O número de estudantes a tempo inteiro na Uni.lu é de 4.969, o que equivale a uma média de 16,5 alunos por professor. A paridade de género entre os estudantes (homens-mulheres) é de 50:50.



O ranking revela que a taxa de alunos estrangeiros é de 57%, superior aos 47,9% de residentes estrangeiros no país, segundo os dados mais recentes do Statec.

Foto: Guy Jallay

O pódio do Top 10 do ranking Times Higher Education continua a ser liderado pelas universidades Oxford, Cambridge (estas duas britânicas) e Stanford (Estados Unidos.)



O ranking completo pode ser consultado no site timeshighereducation.com.