Universidade do Luxemburgo adota modelo de ensino “híbrido”

A Universidade do Luxemburgo decidiu adotar um modelo de ensino “híbrido” para o arranque do novo semestre. Em causa está um modelo que junta aulas presenciais e à distância, de forma a minimizar os riscos de propagação da pandemia de covid-19.

Numa nota divulgada no seu site oficial, a instituição esclarece que “o ensino híbrido oferece ao mesmo tempo aulas presenciais para grupos de pequena dimensão e ensino à distância para turmas maiores. A universidade luxemburguesa sublinha que este modelo de ensino pode assumir várias formas. Algumas cadeiras poderão ser dadas à distância, enquanto outras combinarão os dois regimes (distância e presencial). Nestes casos, as turmas poderão ser divididas em dois grupos, de modo a haver rotatividade. No caso do ensino à distância, a universidade garante que irá prestar assistência técnica aos estudantes para que possam utilizar as plataformas Kaltura (sessões gravadas) e WebEx (aulas em direto).

Além disso, estudantes e professores poderão recorrer à plataforma Moodle para partilhar conteúdo e informação.A instituição de ensino superior frisa que os docentes deverão poder regressar ao ensino exclusivamente à distância, em caso de agravamento das regras sanitárias. A situação estará em permanente atualização em remote.uni.lu.

A universidade acrescenta também que “todos os estudantes têm de estar disponíveis”. Isto é, devem poder comparecer na universidade, se necessário. Problemas de saúde, teste positivo à covid-19 ou problemas em chegar ao Luxemburgo devido à pandemia são algumas das exceções.

Também as universidades britânicas deverão avançar para este "modelo híbrido".

