O primeiro-ministro já pediu à instituição para anular o trabalho académico.

Investigação

Universidade da Lorena considera que existem “formas de plágio” na tese de Xavier Bettel

Ana Patrícia CARDOSO O primeiro-ministro já pediu à instituição para anular o trabalho académico.

A tese de mestrado em Direito e Ciências Políticas do primeiro-ministro, Xavier Bettel, elaborada em 1998, na Universidade de Nancy - atualmente, da Lorena - continua a dar que falar.

A instituição abriu um processo para averiguar a autenticidade do documento de 56 páginas e a conclusão foi entregue ao primeiro-ministro na passada segunda-feira. De facto, confirma-se agora que algumas passagens constituem "uma forma de plágio", devido a referências incorretas, indica a instituição.

No entanto, foi tido em conta o contexto em que a tese foi escrita . Pierre Mutzenhardt, presidente da universidade, citado pela edição francesa do Wort, salientou que o artigo não era nem uma publicação nem uma tese científica, mas sim um "artigo de formação e investigação" ('DEA', sigla em francês) como era aceite na altura. Além disso, a universidade sublinha a evolução dos métodos de verificação do trabalho académico.

A Universidade pediu a Bettel para reescrever a dissertação, indicando as suas fontes de forma apropriada, para que o trabalho esteja em conformidade com as "práticas atuais de citação".

"Não queria enganar ninguém"

O primeiro-ministro já reagiu ao veredito da universidade, pedindo novamente desculpa pelo comportamento à data. "É importante para mim reiterar que não era minha intenção enganar ninguém na altura. Além disso, a Universidade reconhece que se trata de uma "obra original". Listei as minhas fontes na bibliografia. Contudo, não forneci referências de texto separadas para passagens individuais, que podem ser consideradas "uma forma de plágio"", escreveu Bettelem comunicado.

No entanto, o primeiro-ministro pediu à universidade para retirar o seu trabalho. Fê-lo para "eliminar quaisquer dúvidas sobre os méritos da DEA e para evitar uma perda de confiança no trabalho académico", reiterou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.