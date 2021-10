Primeiro-ministro terá plagiado quase na totalidade a tese que lhe permitiu terminar o mestrado em Direito e Ciências Políticas.

Universidade da Lorena abre inquérito para apurar plágio de Bettel

A "bomba" rebentou esta quarta-feira quando uma investigação jornalística do site Reporter.lu avançou que a tese de mestrado em Direito na Universidade de Nancy, a atual Universidade da Lorena, do primeiro-ministro do Grão-Ducado, Xavier Bettel, foi plagiada quase na totalidade (96%). Bettel não confirmou nem desmentiu, deixando no ar que "do ponto de vista de hoje, reconheço que poderíamos - sim, talvez devêssemos - tê-lo feito de forma diferente".

A instituição de ensino anunciou agora que vai abrir uma investigação para apurar os factos. "O estabelecimento leva a sério as violações da integridade científica". A Universidade sublinha que, em 1999, ou seja, "há mais de vinte anos, as universidades não estavam equipadas com o software anti-plágio atual, que é de uma ajuda inestimável na deteção do plágio, mas não é automático".

No entanto, a atual administração parece querer demarcar-se da visada. "Esta revelação exige a verificação de um facto que data de mais de 20 e 13 anos antes da criação do estabelecimento que reúne as quatro universidades de Lorena" escreveu no comunicado.

A tesa chama-se "Para uma possível reforma do sistema de votação para as eleições para o Parlamento Europeu" e o documento de 56 páginas escrito em 1999 contém informações de quatro sites, dois livros e um artigo de jornal, sem que as fontes originais tenham sido citadas.



