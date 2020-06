A instituição ainda não definiu a melhor forma de vigiar os exames do semestre de verão que começam já esta segunda-feira, 8 de junho.

Univ. do Luxemburgo suspende vigilância de exames após controvérsia

Ana Patrícia CARDOSO A instituição ainda não definiu a melhor forma de vigiar os exames do semestre de verão que começam já esta segunda-feira, 8 de junho.

Esta segunda-feira é um início de uma semana importante para os alunos universitários do Grão-Ducado. Começa a época de exames do semestre de verão que, este ano, está envolta em controvérsia uma vez que ainda não é certo como será conduzida a vigilância aos testes à distância, após protestos de vários alunos.

A situação deve-se à impossibilidade de juntar dezenas de alunos no mesmo espaço, violando as medidas de contenção adotadas para travar a pandemia do novo coronavírus. Desta forma, os exames seriam realizados à distância com recurso a um software de vigilância que gerou vários protestos, sobretudo entre os alunos. O que levou mesmo a instituição a suspender o uso desta ferramenta, bem como os exames em si.

Num comunicado enviado na sexta-feira, 5 de junho, a entidade anuncia que "a decisão será tomada quando a conformidade desta ferramenta com os critérios de privacidade puder ser validada pela Universidade e pelo Centro Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que estão a trabalhar no arquivo há várias semanas".

Por agora, a entidade decidiu "não utilizar a ferramenta em estudo para a realização de exames à distância. Até que os pormenores finais possam ser clarificados, serão utilizadas outras formas de exames à distância (Webex, exames orais, exames em casa)". Isto significa que ainda não há uma resposta certa quando ao software de monitorização a usar. De acordo com a nota da instituição, este "é um processo moroso e complexo". "Nesta fase, a Universidade ainda não dispõe de um quadro completo para tomar uma decisão", refere ainda.

Alunos poderão recusar ser supervisionados

Se (e quando) for introduzida a ferramenta de supervisão remota, "tal vai acontecer com o tempo de execução adequado, permitindo uma preparação e testes adequados, e os alunos manterão o direito de se recusarem a ser supervisionados através do software", explica. Neste último caso, a Universidade atribuirá ao aluno um exame num formato diferente.



Na semana passada, a União Nacional dos Estudantes do Luxemburgo (UNEL) manifestou o seu desconforto e preocupação quanto à privacidade com a solução da Universidade. A instituição garante agora que a seriedade dos exames não está a ser posta em causa e assegura que estes recuos se devem a uma questão relacionada com "a qualidade dos seus diplomas" e, portanto, a credibilidade da instituição.

