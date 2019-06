As candidaturas estão abertas até dia 30 de junho.

UNICEF procura jovens embaixadores no Luxemburgo

As candidaturas estão abertas até dia 30 de junho.

Pela primeira vez, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) vai acolher jovens residentes no Luxemburgo para defenderem os direitos das crianças e dos jovens no Grão-Ducado e no mundo.

Segundo o comunicado da UNICEF, os candidatos devem ter idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, ter um bom domínio de pelo menos uma das línguas oficiais do país (alemão, francês e luxemburguês) e ter conhecimetos básicos das outras duas, e ainda serem "criativos, empenhados, de confiança e pró-ativos".

O projeto tem a duração de um ano, mas pode ser renovável por mais 12 meses. Uma vez aceites no grupo de jovens embaixadores da organização, os participantes são incentivados a partilhar as suas ideias, discuti-las e a implementá-las através de workshops, campanhas e a ter ainda um papel ativo nas redes sociais da UNICEF, sempre pela luta dos direitos das crianças.

Para se candidatarem, os interessados devem preencher uma ficha de candidatura no site da UNICEF, até dia 30 de junho. Os menores de 18 anos devem enviar ainda uma declaração de autorização parental.

A primeira seleção será feita com base nos dados dos candidatos até inícios de julho. Os selecionados dessa primeira fase serão solicitados a fazer uma entrevista, na semana de 8 de julho.