Uni.lu entre as 250 melhores universidades do mundo

A Universidade do Grão-Ducado obtém a sua melhor pontuação na categoria "perspetivas internacionais", na qual aparece em terceiro lugar.

Diana ALVES A Universidade do Grão-Ducado obtém a sua melhor pontuação na categoria "perspetivas internacionais", na qual aparece em terceiro lugar.

Segundo a classificação mundial da Times Higher Education (THE), a instituição luxemburguesa ocupa um lugar entre as posições 201 e 250 das 1.527 melhores universidades do mundo.



Segundo uma nota divulgada no site da Uni.lu, "a posição global da universidade não mudou relativamente ao ano precedente". No entanto, a instituição sublinha que, este ano, foram tidas em conta mais 131 universidades.



A universidade do Grão-Ducado obtém a sua melhor pontuação na categoria "perspetivas internacionais", na qual aparece em terceiro lugar. Apesar de continuar no pódio, a instituição de ensino superior luxemburguesa perdeu o primeiro lugar, que ocupava no ano passado.

Universidade do Luxemburgo adota modelo de ensino “híbrido” A instituição esclarece que “o ensino híbrido oferece ao mesmo tempo aulas presenciais para grupos de pequena dimensão e ensino à distância para turmas maiores".

Note-se que, a Universidade do Luxemburgo subiu cinco lugares no ranking das melhores universidades com menos de 50 anos, elaborado também pela Times Higher Education, divulgado em junho. Nesta classificação, a instituição luxemburguesa ocupa a 12.ª posição da tabela.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.