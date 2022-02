O parto em casa com o apoio de uma parteira também está previsto na nova regulamentação, assim como as consultas pós-parto. Haverá lugar ao reembolso pela CNS.

Luxemburgo 2 min.

Gravidez

"Uma vitória para as mulheres". CNS passa a abranger serviços de parteiras desde o pré-natal

Mais liberdade de escolha para as mulheres no que diz respeito à forma como querem ser acompanhadas na gravidez e no parto - é isto que vem trazer a nova tabela da CNS e que amplia consideravelmente o campo de atuação das parteiras, tal como acontece na Bélgica, em França e na Alemanha. A nova classificação entrou em vigor no passado dia 1 de fevereiro e passa a incluir os serviços de uma parteira durante o período pré-natal e os partos em casa, entre outras opções.

Os serviços de uma parteira passarão a ser comparticipados também após o nascimento, para apoiar e aconselhar as mulheres na amamentação, por exemplo, pode ler-se no site da CNS.

“É sobretudo uma vitória para as mulheres”, disse Nadine Barthel, presidente da Associação de Parteiras do Luxemburgo (ALSF), citada pelo Le Quotidien. “Até agora, a escolha das mulheres limitava-se a encontrar um ginecologista e uma maternidade que lhes agradasse. A partir de agora, poderão beneficiar do acompanhamento de uma parteira e dar à luz noutro local que não o hospital, se assim o desejarem. Esta nova regulamentação oferece-lhes novas opções”, considerou a responsável.

É, também, uma boa notícia para as parteiras. Segundo dados da ASLF, o Luxemburgo tem cerca de 230 parteiras e dois terços estão do outro lado das fronteiras. Com esta abertura da CNS, haverá talvez mais estudantes a seguirem esta opção profissional, assim o espera Nadine Barthel.



O que está incluído no novo regulamento?

Além dos cuidados pré-natais e do acompanhamento pós-parto, a mulher poderá optar por um parto em casa com o apoio de uma parteira à sua escolha. As parteiras também podem ser consultadas fora do âmbito de uma gravidez ou de uma prepração para a gravidez - serviços na área da educação sexual e familiar também estão abrangidos, até ao máximo de duas consultas por ano com uma duração mínima de 30 minutos.

Pode consultar toda a informação sobre o novo regulamento da CNS para as parteiras aqui.





