Uma viagem pela Capital Europeia da Cultura, uma cidade em crescimento, em que quase um terço da população é portuguesa.

Luxemburgo 15 13 min.

Capital Europeia da Cultura

Uma viagem no tempo pelas ruas de Esch

Tiago RODRIGUES Esch-sur-Alzette apresenta-se este sábado como a Capital Europeia da Cultura. Fomos visitar a segunda maior cidade do Luxemburgo. Uma viagem pela história de uma metrópole em constante crescimento e em que quase um terço da população é portuguesa.

A ascendência de David Monteiro é o reflexo perfeito da história da população de Esch-sur-Alzette. Ele nasceu no Luxemburgo, mas o pai é italiano e a mãe é portuguesa. Cresceu entre duas das maiores comunidades estrangeiras na cidade.

Viveu sempre em Esch. Foi lá que fez os estudos e começou a trabalhar. Primeiro na área do comércio, depois no turismo. Além do português e italiano, fala luxemburguês, francês, alemão e inglês. Aos 39 anos, é funcionário no posto de turismo da cidade. Um bom cartão de visita para nos dar a conhecer a Capital Europeia da Cultura.

Mostrar o que de melhor há em Esch não é coisa nova para David. Durante 12 anos trabalhou como taxista e habituou-se a levar os turistas aos principais locais de interesse. Foi ele que nos guiou pelas ruas da segunda maior cidade do Luxemburgo, que a partir deste sábado se mostra ao mundo.

"Esch2022 vai ser uma grande aventura" Um foguetão será lançado para o Espaço na sessão de abertura, já no próximo dia 26 de fevereiro, revela Nancy Braun, presidente de Esch2022, Capital Europeia da Cultura.

Qualquer pessoa que venha a Esch tem sempre um cantinho onde se pode sentir em casa, onde ouve a sua língua. David Monteiro, funcionário no posto de turismo de Esch

Começámos pela Place de l’Hôtel de Ville, a praça principal onde se encontra o edifício da comuna. Mas antes de começar a visita, uma pergunta: o que é que Esch tem de especial? David respondeu sem hesitar: “É o multiculturalismo”.

Se há coisa que aquela cidade tem é mistura de culturas. Dos 36 mil habitantes, mais de metade são estrangeiros. Ali se encontram mais de 120 nacionalidades, numa lista liderada pelos portugueses, que representam cerca de 32% da população.

“Qualquer pessoa que venha a Esch tem sempre um cantinho onde se pode sentir em casa, onde ouve a sua língua. Todos os dias, mais de 50 mil pessoas passam por Esch. Vem gente da França, Alemanha e Bélgica para trabalhar. Fomos escolhidos para Capital Europeia da Cultura por causa desse multiculturalismo”, defendeu David.

Estamos no centro da praça da cidade. É ali que se celebram as grandes festividades, como o São João e a Festa Nacional, em junho. E onde se vai realizar a cerimónia de abertura do Esch2022, este sábado. Mesmo à nossa frente está o edifício da comuna, construído entre 1935 e 1937.

O edifício da comuna na Place de l’Hôtel de Ville, a praça principal da cidade. Foto: António Pires

Na fachada lê-se a frase “Mer welle bleiwe wat mir sin”, que em português significa “queremos continuar a ser o que somos”. É o lema nacional do Luxemburgo, que se refere à ambição do povo de permanecer independente dos países vizinhos que tentaram dominá-lo. “E tem figuras dos mineiros, porque foi isso que deu a vida a Esch: o minério de ferro”, explicou o lusodescendente.



Esch-sur-Alzette é a capital das Terres Rouges (terras vermelhas) e é conhecida como a metrópole de ferro, símbolo da indústria siderúrgica do Luxemburgo. Aquela região do sul do país deve o seu nome ao minério de ferro vermelho brilhante que deu à terra a sua cor e tornou possível o sucesso da indústria do aço no país, nos séculos XIX e XX.

Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o Luxemburgo era o sexto maior produtor de ferro fundido do mundo e o oitavo maior produtor de aço. Mesmo após as reformas industriais ocorridas a partir da década de 1960, a indústria siderúrgica continuou a ocupar o primeiro lugar no país.

Quando descobriram que havia ferro na terra, começaram a chegar pessoas de Itália e das fronteiras, porque havia muito trabalho. David Monteiro

A cidade de Esch continua a preservar esse legado e manteve os fornos de explosão em Belval. “Foi isso que trouxe as pessoas para aqui. Quando descobriram que havia ferro na terra, começaram a chegar pessoas de Itália e das fronteiras, porque havia muito trabalho, muitas minas para explorar. Com isso vieram as fábricas e a maior parte das comunas do sul têm as suas. Foi isso que deu força a Esch, foram as fábricas de ferro que encheram a população”, contou David.

Graças à indústria do ferro e do aço, a cidade de Esch cresceu num século de uma pequena cidade de mil habitantes em 1827 para cerca de 30 mil em 1930.

Com as minas é que veio a população toda. Por isso é que Esch se tornou a segunda maior cidade do Luxemburgo. David Monteiro

A maior parte da mão de obra no século passado era italiana. Depois vieram os portugueses, “a partir dos anos 60 e 70, porque havia muito pedido de mão de obra para a construção”. Os pais de David chegaram ao Luxemburgo nessa época. O pai é de Nocera Umbra, comuna italiana perto de Perúgia. A mãe é de Leça da Palmeira, em Matosinhos. E fixaram-se em Esch, como tantos outros compatriotas.

“Os italianos que vieram primeiro agora são patrões e os portugueses trabalham para eles, mas também já há firmas portuguesas. Com as minas é que veio a população toda. Por isso é que Esch se tornou a segunda maior cidade do Luxemburgo”, justificou o lusodescendente.

Cidade em transformação

Da Place de l’Hôtel de Ville fomos até à parte velha de Esch. Era lá que antigamente estava todo o comércio, porque na altura não existia a Rue de l’Alzette. Aquela que é hoje a principal via de comércio só foi construída no início do século XX.

A comuna faz renovações, mas tenta sempre guardar o charme antigo o máximo possível. David Monteiro

Chegamos à Place am Boltgen, o centro antigo, que atualmente é zona de cafés e bares. Foi ali que surgiram as primeiras escolas de Esch, mas “recentemente foi tudo renovado”. Por entre aquelas ruas, é fácil depararmo-nos com uma obra em curso. “Ainda há umas casas antigas aqui, mas está tudo modificado”, reconheceu David.

O objetivo é criar habitações para os estudantes. “Há muitos nesta zona, por causa da universidade”, apontou. Mas sem retirar a essência de um local histórico. “A comuna faz renovações, mas tenta sempre guardar o charme antigo o máximo possível. Há casas antigas que não se podem tocar”.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Algumas ruas do antigo centro estão em obras para remodelar a zona. Foto: António Pires

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Algumas ruas do antigo centro estão em obras para remodelar a zona. Foto: António Pires A Place am Boltgen, o centro antigo, que atualmente é zona de cafés e bares. Foto: António Pires

Aquela zona tornou-se muito conhecida por causa da vida noturna e dos salões de dança, mas com a pandemia “foi muito abaixo”. “Os cafés enchiam quando havia um jogo de futebol, agora é muito difícil. Mas o português sai muito, tem aquela cultura de ir tomar café”, disse David, apostando que mais de metade dos cerca de 120 cafés na cidade são portugueses.

Se o antigo ditado dizia que “todos os caminhos levam a Roma”, em Esch é justo dizer que todos os caminhos levam à Rue de l’Alzette. É a rua mais longa do Luxemburgo, com cerca de 900 metros. E é também a mais movimentada, devido ao comércio, um dos “pontos fortes” da cidade. Tem o nome do rio Alzette porque foi contruída sobre ele, entre 1908 e 1915.

Começa na Place de l’Hôtel de Ville e termina na Boulevard Prince Henri. Os ricos da Alemanha, França, Bélgica e Luxemburgo e comerciantes abastados construíram ali as suas mansões. É por isso visível a influência da arquitetura germânica e latina, particularmente na Rue de l’Alzette, com uma mistura de estilos de arte nova, neogótico e eclético.

No início da rua, partindo da praça da cidade, contemplamos a casa Sichel. Foi construída entre 1909 e 1924 e é uma joia da história no Luxemburgo. A grande loja de ferragens é o resultado direto da crescente produção industrial do início do século XX.

A casa Sichel, na Rue de l’Alzette, construída entre 1909 e 1924. Foto: António Pires

“Na fachada, tem figuras que representam um escultor, o deus Mercúrio, que se vê muito nos edifícios da rua porque é o deus do comércio, e a ciência, na torre da esquerda, e um mineiro, uma forja e trabalho de campo na torre da direita. Também se vê uma abelha no centro, que é símbolo de trabalho duro e perseverança”, descreveu David.

Continuamos rua adentro. Enquanto caminhamos entre as lojas e cafés, vamos sendo surpreendidos por pinturas coloridas de abelhas ou pavões no chão. Fazem parte de uma série de trabalhos realizados pela artista luxemburguesa Irina Moons no âmbito do projeto artístico Kufa’s Urban Art Esch. “Chama-se 'Look down to look up', para obrigar as pessoas a olhar para os edifícios da rua, porque as imagens representam uma parte da escultura das fachadas”.

Há muitos monumentos que já não existem por causa dos azares que tiveram. David Monteiro

David conta que a Rue de l’Alzette teve grandes arquitetos do Luxemburgo e do estrangeiro, mas foi tendo “azar” ao longo dos anos por causa da guerra e de incêndios. Durante a Primeira Guerra Mundial, a 24 de março de 1918, uma bomba caiu naquela rua, causando apenas danos materiais. “Há muitos monumentos que já não existem por causa dos azares que tiveram. Antes da guerra, havia um certo tipo de arquitetura, depois houve um estilo mais moderno”.

Nos anos 90, a rua foi transformada numa via comercial para peões. Mas faltava-lhe qualquer coisa. “Agora há uma fusão com a arte urbana. As pessoas consideravam Esch uma cidade muito triste e cinzenta, então nos últimos anos a comuna decidiu dar-lhe mais cor”, referiu.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 A Rue de l'Alzette, a mais longa do país, com cerca de 900 metros, está em constante transformação. Foto: António Pires

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A Rue de l'Alzette, a mais longa do país, com cerca de 900 metros, está em constante transformação. Foto: António Pires A Rue de l'Alzette, a mais longa do país, com cerca de 900 metros, está em constante transformação. Foto: António Pires A Rue de l'Alzette, a mais longa do país, com cerca de 900 metros, está em constante transformação. Foto: António Pires A Rue de l'Alzette, a mais longa do país, com cerca de 900 metros, está em constante transformação. Foto: António Pires

Um dos exemplos mais recentes dessa transformação aconteceu no final do ano passado, quando o artista português Pantonio, dos Açores, pintou as paredes da Gare em tons de azul claro, branco e vermelho, em alusão ao mar português e ao minério de Esch.

Há poesia em movimento nas paredes da gare de Esch O artista de rua português Pantonio está a dar uma nova cor à gare de Esch-sur-Alzette. Inspirado pelas suas origens, o açoriano quer levar o mar aonde ele não existe.

A Rue de l’Alzette parece não ter fim. Caminhamos, caminhamos, paramos para olhar um detalhe de arquitetura ali, um café português acolá. São centenas de pessoas que se cruzam e se cumprimentam, ora de sacos de compras na mão, ora com andar apressado para o almoço. Ouve-se um “bom dia” com mais frequência do que um “bonjour” ou “moien”.

No meio do frenesim, surge um veículo estranho, branco, meio futurista. É o único que pode circular naquela rua. Um autocarro autónomo que percorre a Rue de l’Alzette de uma ponta à outra, com sensores que o obrigam a parar se estiver muito perto de alguém. “Está aqui há poucos meses. É bom para as pessoas idosas ou com dificuldades de mobilidade”, reconheceu David.

O bairro dos portugueses

Já chegamos quase ao fim dos 900 metros daquela rua. De um lado vemos o Escher Theater, “um dos principais pontos culturais” da cidade, e do outro a Ecole du Brill, uma das mais antigas escolas de Esch, onde estudaram muitos portugueses. À nossa frente temos a Place de la Résistance, vulgarmente conhecida como “Brillplaz“.

É ali que se visita o Museu Nacional da Resistência, que traça a história do Luxemburgo de 1940 a 1945 sob a opressão nazi. “Tem a sepultura com as cinzas dos judeus que foram deportados para os campos de concentração. Agora também está em obras, estão a renovar para ficar impecável para a abertura do grande evento”, disse o lusodescendente.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 A Ecole du Brill, uma das mais antigas escolas de Esch, onde estudaram muitos portugueses. Foto: António Pires

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A Ecole du Brill, uma das mais antigas escolas de Esch, onde estudaram muitos portugueses. Foto: António Pires O Escher Theater, “um dos principais pontos culturais” da cidade. Foto: António Pires O Museu Nacional da Resistência, que traça a história do Luxemburgo de 1940 a 1945 sob a opressão nazi. Foto: António Pires

Muitos portugueses moravam naquela praça. “Alguns ainda moram”, afirmou David. “Antes eram os italianos, mas depois começaram a ter dinheiro e foram para sítios mas tranquilos, então vieram os portugueses ocupar esta zona”.

Esch está a crescer de ano para ano. Há muitas escolas a ser construídas, muitos jovens a chegar. David Monteiro

Antigamente estavam concentrados na zona do Brill, mas agora estão “um pouco espalhados”. Um sinal dos tempos e do processo de gentrificação da cidade. “Esch está a crescer de ano para ano. Há muitas escolas a ser construídas, muitos jovens a chegar”, apontou.

Esch é realmente uma cidade em constante crescimento. Há 40 anos, tinha cerca de 25 mil habitantes. Em 2011 já passava dos 30 mil e hoje já são mais do que 36 mil. As projeções indicam que deve passar dos 40 mil até 2030. Há cada vez mais negócios, com mais de 32 mil postos de trabalho, mais de metade dos quais ocupados por transfronteiriços.

Há a universidade e as escolas. Dois hospitais e mais de 220 associações, das quais 91 são clubes desportivos. Há espaços verdes, como o parque municipal Gaalgebierg ou a reserva natural Ellergronn, e o parque de animais Escher Déierepark.

Além de tudo isso, há a cultura. Saímos da Rue de l’Alzette e agora caminhamos na Boulevard Prince Henri. Vamos ver o Konschthal, o espaço de arte contemporânea de Esch. “Antigamente era uma loja de móveis, mas transformaram isto num espaço cultural. As grandes exposições de arte são aqui”, informou David. A cultura é uma das grandes apostas da comuna, especialmente este ano, com a responsabilidade acrescida de ser capital europeia.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Konschthal, o espaço de arte contemporânea de Esch. Foto: António Pires

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Konschthal, o espaço de arte contemporânea de Esch. Foto: António Pires Église Sacré-Coeur, a “igreja dos portugueses”, porque era sobretudo frequentada pelos emigrantes. Foto: António Pires Église Sacré-Coeur, a “igreja dos portugueses”, porque era sobretudo frequentada pelos emigrantes. Foto: António Pires Na Rue du Brill há muito comércio português. Foto: António Pires Na Rue du Brill há muito comércio português. Foto: António Pires Na Rue du Brill há muito comércio português. Foto: António Pires

Esch tem o teatro, o conservatório de música, centros culturais como o Kulturfabrik e o Bâtiment IV, a biblioteca, o cinema, os museus. “E também há o Rockhal, que é a maior sala de espetáculos do país”, lembrou o guia. A sala de espetáculos, inaugurada em 2005, tem capacidade para 6500 pessoas e chegou a receber mais de 200 concertos por ano, incluindo de artistas portugueses como Xutos e Pontapés, Blasted Mechanism ou Salvador Sobral.

Viramos para a Rue Zénon Bernard. Também está em obras, imagem recorrente na cidade, porque “estão a preparar tudo para o evento” do ano. Passamos pela Église Sacré-Coeur, a “igreja dos portugueses”, porque era sobretudo frequentada pelos emigrantes e a “principal missa era em português”, revelou David.

Esch é como o Porto. As pessoas falam de uma forma um pouco mais bruta, mas são mais quentes. David Monteiro

Dali fomos até à Rue du Brill, onde há muito comércio português. “Há muitos portugueses a viver aqui. Há muitos cafés e restaurantes, como o Restaurant Welcome, um dos mais antigos em Esch, e o OpusMer, na Rue du Canal, que também é conhecida por ser muito portuguesa”.

"Esch2022 vai ser uma grande aventura" Um foguetão será lançado para o Espaço na sessão de abertura, já no próximo dia 26 de fevereiro, revela Nancy Braun, presidente de Esch2022, Capital Europeia da Cultura.

Quem caminha por aquelas ruas facilmente se depara com um talho português, mas também “há muita cozinha francesa e italiana e há muitos pratos da região, como as salsichas luxemburguesas”, garantiu o lusodescendente. Mas com tanto multiculturalismo, há o risco de se ir perdendo a tradição do Luxemburgo? David acredita que acontece precisamente o contrário. “Não há tanta restauração luxemburguesa, mas eles guardam a cultura deles e só acrescentam outras”.

A visita está quase no fim. Voltamos à Rue de l’Alzette, pois é lá que está também o posto de turismo e está na hora de David voltar ao ofício. Perguntamos-lhe o que é que mais gosta em Esch. Ele responde-nos. “A amizade. Esch é como o Porto. As pessoas falam de uma forma um pouco mais bruta, mas são mais quentes. A Cidade do Luxemburgo é a capital como Lisboa e Esch é a segunda cidade como o Porto”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.