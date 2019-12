Construir uma estação de serviço na Avenue de l'Europe para resolver, de uma vez por todas, o problema dos camiões em Rodange é uma hipótese que está a ser ponderada.

Uma solução para reduzir os engarrafamentos de camiões em Rodange

Construir uma estação de serviço na Avenue de l'Europe para resolver, de uma vez por todas, o problema dos camiões em Rodange é uma hipótese que está a ser ponderada.

Os camiões que entram em Rodange para encher os depósitos de combustível provocam engarrafamentos, enquanto esperam a sua vez para entrar nos postos de abastecimento. Em Novembro, as empresas da localidade voltaram a apresentar queixa às autoridades, desta vez ao Ministério do Estado. O município, por seu lado, exige mais vigilância policial, já que muitos destes camiões estão em infracção quando saem para a estrada nacional 31. Uma situação caótica que poderá ser resolvida em breve. Na Avenue de l'Europe, que atravessa as fronteiras francesa e belga está a ponderar-se a hipótese de criar uma estação de serviço exclusivamente reservada aos camiões. O que evitaria que os camiões tivessem que sair da RN5. "A licença de construção foi concedida no final de setembro a um grupo de empresas petrolíferas que a solicitaram", diz Jean-Marie Halsdorf, vereador da comuna de Pétange. O que falta agora é uma autorização dos ministérios para iniciar o projecto. De acordo com os planos, a estação de serviço permitiria que cerca de dez camiões se abastecessem ao mesmo tempo.