Universo Papala conquista os miúdos

Luxemburgo 3 min.

Universo Papala -

Uma sensação infantil em português, feita no Luxemburgo

Guilherme BELUCO CAMPOS Universo Papala conquista os miúdos

Papala, ou nas buscas no Youtube "Papalatube", é um canal de vídeos musicais infantis educacionais. A sua principal plataforma de consultas atualmente é o Youtube, contando já com quase 2 mil fãs na versão em português, mas não é a única. Papalatube também já é muito consultado em plataformas de áudio, como Spotify, Youtube Music, AppleMusic, AmazonMusic, Deezer, entre outras. Papala é um personagem fictício extraterrestre bebé que acompanha a educação dos miúdos desde os dois anos, a idade recomendada pelos próprios autores, já que o conteúdo acaba por ser viciante, mesmo para os pais, pois conta com músicas totalmente originais e bem produzidas, muito diferente das músicas infantis a que nos habituamos. A ideia do Universo Papala é criar um universo ligado à arte, educação e principalmente à música, que anima, ensina e capta a atenção das crianças, às vezes por várias horas. Mas isso não tem de ser desagradável para os pais, não é assim? Papalatube conta com músicas que ficam na cabeça independentemente da idade. Não é difícil dar por si a cantarolar uma música do Papala enquanto conduz, durante as tarefas domésticas, ou mesmo no trabalho.

Mas de onde surgiu a ideia de um canal de música infantil?

Talita Campos, codiretora do Universo Papala, explica: "O Universo Papala surgiu de uma necessidade. A maioria dos conteúdos infantis, acredita que para comunicar com as crianças nos vídeos, se deve ser demasiado infantil ou exageradamente repetitivo. Isso acaba enfraquecer o raciocínio e a criatividade fica como que adormecida. Mas o principal motivo é que para os pais que acompanham os seus filhos durante grande parte do dia, essa categoria de conteúdos são consumidos de forma passiva pelos pais e isso acaba às vezes por ser fastidioso.

Visto isso, a missão é criar um conteúdo que seja educativo, criativo, musicalmente agradável e possa fazer parte da rotina diária de todos sem ser enjoativo.

O conteúdo é em português do Brasil devido à sua origem, correto?

Inicialmente o conteúdo foi criado em português do Brasil devido à nossa origem e pela facilidade de pronúncia na hora da gravação, mas hoje já temos os canais do Papala noutras línguas, para que as nossas crianças, acostumadas a lidar com várias línguas diariamente, também se sintam agraciadas (risos). Hoje temos Papala em francês, espanhol, italiano, inglês e também em luxemburguês, interpretado pela querida Aurélie Grimée. Em relação ao português, queremos fazer as versões das músicas em português de Portugal, e aproveito para lançar aqui o convite para um cantor ou cantora (se for criança é ainda melhor) que viva no Luxemburgo e que goste da ideia para se juntar a nós nessa aventura que é o Universo Papala, a enviar um correio eletrónico para: universopapala@gmail.com.

A equipa está no Luxemburgo?

Temos uma boa equipa no Luxemburgo e também no Brasil, com edição de vídeos, áudio com Kassio Beluco, grande produtor de Tubarão SC no Brasil, redação e criação. Também temos uma parceira especializada em fazer festas totalmente personalizadas do Universo Papala, com a presença da mascote Papalão. Vocês têm que conhecer também o Fête Magique Lux. Fazem um trabalho incrível de festas personalizadas.

(https://www.instagram.com/fetemagique.lux/).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.