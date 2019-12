Ministro anunciou a construção de uma via expressa de 28 km e também da maior ponte da Europa entre Esch e Belval. Tudo só para ciclistas.

Uma nova ciclovia vai ligar Belval à capital

Paula SANTOS FERREIRA

Num futuro próximo haverá uma nova ligação “entre as duas principais cidades do Luxemburgo”: uma ciclovia direta entre a capital e Belval.

Esch e Belval será também ligada pela “maior ponte para ciclistas na Europa”, em 2022.

Os 27,8 km “de alta qualidade” da ciclovia expressa que vai ligar a cidade do Luxemburgo a Belval integra-se na futura rede nacional de ciclovias e foi apresentada pelo ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, ontem, dia 6 de dezembro. Uma medida tida como uma das alternativas saudáveis para reduzir o tráfego rodoviário e pensada em prol do clima.

Photo: mmtp

A ‘Vëloexpresswee’, PC 104, já está em “fase de planeamento”, e será criada ao longo da A4 e N4. Terá entre 3,5 e 4,5 metros de largura e uma inclinação máxima de 6%.

Em Esc-sur-Alzette terá duas direções, uma para a estação de comboios e outra para Raemerich. Do lado da capital, uma para Cloche d'Or (e com conexão à PC1 e PC103) para a estação central (conexão à PC1) e para Helfenterbruck, Hollerich.

photo: mmtp

A maior ponte para ciclistas

E há ainda “a maior ponte de ciclismo da Europa” que irá ligar o centro de Esch a Belval. Esta ciclovia suspensa (secção do PC8) terá dois km de extensão dos quais 1200 construídos a 7,50 metros acima do solo. Com 4,5 metros de largura esta ciclovia que atrairá certamente muitos turistas também deverá ficar concluída no “final de 2022” e o orçamento previsto é de 36 milhões de euros.

Como lembrou François Baush a intenção do governo é ligar o Luxemburgo através de ciclovias num total de 1.102 quilómetros contra os 630 km que existem atualmente.

