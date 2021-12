Nas últimas 24 horas, registou-se uma descida dos internamentos, estando agora 79 pessoas hospitalizadas com a doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Uma morte por covid-19 e mais 537 infetados no Luxemburgo

Ana TOMÁS Nas últimas 24 horas, registou-se uma descida dos internamentos, estando agora 79 pessoas hospitalizadas com a doença provocada pelo SARS-CoV-2.

O Luxemburgo contabilizou, nas últimas 24 horas, uma morte por covid-19 e mais 537 infetados, em 5.509 testes realizados. Esta quarta-feira, o Grão-Ducado registou o número mais alto de infeções deste ano, com 711 casos positivos.

Além da descida no número de novos casos, entre ontem e hoje, verificou-se também uma ligeira descida dos internamentos, tanto em enfermaria como nos cuidados intensivos numa altura em que os hospitais luxemburgueses já estão na fase 3 de resposta à doença. Há agora 79 hospitalizados com covid-19, 55 em enfermaria (menos um que ontem) e 24 nos cuidados intensivos (menos dois face ao dia anterior).

A taxa de positividade desceu ligeiramente face a quarta-feira, sendo agora de 9,75% (no dia anterior tinha sido de 12,o2%). Já a incidência da infeção continua a subir entre os não vacinados, sendo mais 2,60 vezes superior neste grupo do que entre os vacinados. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, os casos positivos 144,37 casos positivos por 100.000 habitantes em pessoas não vacinadas, contra 55,51 por 100.000 habitantes em vacinados.



Foram, entretanto, administradas mais 8.018 doses vacina contra a c0vid-19, a maioria (6.893) de reforço. No total, o Grão-Ducado já administrou 991.714 de doses de vacina anticovid, tendo 438.429 pessoas o seu esquema vacinal completo.

Desde o início da pandemia 95.759 foram infetadas com o vírus SARS-CoV-2, no Luxemburgo, e 897 morreram vítimas da covid-19.











