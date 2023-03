Várias organizaçõs promovem iniciativas neste Dia Internacional da Mulher.

Luxemburgo 6 2 min.

8 de março

Uma marcha e diversos encontros para celebrar o Dia da Mulher

Madalena QUEIRÓS Várias organizaçõs promovem iniciativas neste Dia Internacional da Mulher.

Em luta contra a violência doméstica, pela direito à habitação e igualdade, dezenas de organizações vão desfilar pelas ruas do Luxemburgo esta quarta-feira, dia 8 de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. A manifestação promovida pela Jornada Internacional das Mulheres (JIF) arranca às 17h00 de Hamilius e termina na Place d’armes.



Sábado passado foi dia de preparar os cartazes na sede da Associação de Apoio aos trabalhadores Imigrantes (ASTI) que vão marcar esta marcha feminista que junta muitas reivindicações.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Uma em cada três mulheres são vítimas de violência doméstica no Luxemburgo. O que significa que “apesar da ratificação da Convenção de Istambul é primordial apoiar uma verdadeira estratégia de prevenção todo o ano e junto de toda a população, porque a violência não afeta apenas os outros”, sublinha Jéssica Lopes da JIF.

Mas há outros eventos para participar neste dia.

Também contra a violência doméstica e a toxicidade nas relações, a empresa PCM promove a inauguração da exposição L'Art et la Non Violence de Vânia Mendanha na Galerie Subtile. Um evento a partir das 17h30 para apoiar a "Foundation Maison de la Porte Ouverte".

Para acabar com o défice de mulheres nas áreas da ciências, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM) a organização Girls in Tech promove um evento com outras organizações para divulgar as oportunidades que as mulheres podem aproveitar em tecnologia e direito no Luxemburgo. O evento realiza-se a partir das 18h15 no Grizzly bar em Clausen.

E as discriminações no acesso à área das tecnologias começam cedo e vivem-se na pele. “Na minha experiência enquanto menina, tinha preconceitos dos professores”, sublinha Patricia Souza do Girls in Tech. Sendo mais inclinada para a área das tecnologias “havia professores que diziam tu sabes que só passaste nesta prova porque fizemos mais fácil, se quiséssemos fazer uma prova de nível de meninos não terias passado”, conta Patrícia Souza.

Patrícia Souza Foto: DR

De acordo com os últimos indicadores do Instituto de Estatística do Luxemburgo (Statec) “o nível de educação média das mulheres é superior ao dos homens, entre os assalariados entre os 25 e 35 anos, as mulheres ganham mais 7% em média que os homens”. Mas em termos de rendimento anual, “o nível de rendimentos médios anuais das mulheres assalariadas é largamente inferior ao dos homens, já que a taxa de mulheres que trabalham a tempo parcial é muito superior à dos homens”, conclui o relatório.

Já no trabalho não remunerado as mulheres são as penalizadas. “No Luxemburgo, em média uma mulher gasta duas vezes mais tempo em trabalho doméstico que um homem”, salienta o Index gender Gap Report do Banco Mundial.

E depois as mulheres continuam a ser a minoria nos lugares de poder. Apenas um em cada três lugares no parlamento luxemburguês é ocupado por deputadas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.