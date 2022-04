Cerca de 60 ciclistas entusiasmados realizaram no sábado uma volta protesto reivindicando por mais vias adequadas e melhor segurança para as famílias que passeiam sobre as duas rodas. Veja as imagens.

Uma manifestação a pedalar por mais ciclovias em Esch-sur-Alzette

(m.r com p.s.f) O sol e o bom tempo ajudou ao protesto dos amantes de bicicleta que sábado à tarde se manifestaram pelo seu espaço em Esch-sur- Alzette.





Em família, ou com amigos e outros amantes das duas rodas ecológicas, cerca de 60 ciclistas responderam ao convite para a sétima manifestação “Vélorution” concentrando-se no Bâtiment 4 na Rue de Luxembourg, onde iniciaram a sua volta para reivindicar mais ciclovias e mais segurança, para quem pedala por gosto e para uma cidade mais despoluída.



Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Velorution 7e édition - Esch/Alzette - - 16/04/2022 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Les participants aux manifestations se sont engagés pour des infrastructures cyclables sûres. Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli Photo: Claude Piscitelli

A marcha sobre duas rodas seguiu até a Praça Stalingrado, estação de comboio e dali regressou depois ao ponto de partida inicial, no Bâtiment 4, como noticia o Wort Luxemburger.



Os apelos dos manifestantes foram simples e diretos. Mais ciclovias e seguras onde as famílias da comuna possam pedalar e um ponto de estacionamento adicional.

Esch vai ter a maior ponte pedestre da Europa A nova passagem para pedestres e ciclistas que irá ligar o centro de Esch a Belval vai ter 1,2 km de comprimento, 4,5 metros de largura e a 7,5 metros do solo. Deverá estar concluída no final de 2022.

Os participantes da “Vélorution” exigem também que a ciclovia de Esch volte a ficar acessível diariamente. A via atual e alternativa que funciona desde o final de 2020 não é segura, é caótica e perigosa, alertam.

