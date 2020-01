Um acidente entre dois veículos está a dificultar o trânsito no acesso ao Luxemburgo. Há filas com largos quilómetros.

"Uma hora e meia para fazer 1 km". A4 e A13 paralisadas em direção à capital

É um arranque de semana complicado para quem quer chegar à cidade do Luxemburgo. Um acidente entre dois carros está a criar filas com vários quilómetros, desde as 6H da manhã. O Automobile Club Luxembourg diz que os veículos estão na faixa de ultrapassagem, junto a Pontpierre na A4.

Até à rotunda de Raemerich o trânsito circula lentamente. O engarrafamento da A4 já afeta a A13. "Demorei uma hora para fazer um quilómetro", conta um automobilista ao L'Essentiel. "Estou farto destes Fangios (célebre piloto italiano da F1)", resmunga.

Outro acidente, registado por volta das 6h4o, desta vez com três carros, também está a criar dificuldades aos condutores da A1, entre Munsbach e a capital. A situação está, gradualmente a normalizar. Os trabalhos de remoção dos veículos arrancaram logo às 7h da manhã.