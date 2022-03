Quando forem 2 da manhã deverá adiantar o seu relógio para as 3:00.

Mudança da hora

Uma hora a menos de sono esta noite

Redação

Este sábado à noite, teremos de avançar os nossos relógios uma hora, quando forem 2 da manhã. A Europa, pelo contrário, ainda não fez nenhum progresso real nesta questão.

As vantagens e desvantagens da mudança do tempo têm sido objecto de muita discussão durante anos, e a abolição da mudança da hora na UE tem sido sugerida desde 2018, mas ainda não foi implementada.

Em 2019, o Parlamento Europeu em Estrasburgo votou a favor do fim da mudança horária para o ano 2021. Um ano mais tarde, ainda terá que adiantar o seu relógio no sábado à noite. Será que esta nova mudança de tempo será a última? Parece improvável. O dossier não registou qualquer progresso durante quatro anos. É ainda a vez do Conselho da União Europeia, composto pelos ministros dos países membros, de agir. No entanto, esta instituição ainda não expressou a sua posição.

