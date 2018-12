Depois da conquista do campeonato e da Taça do Luxemburgo, o treinador alemão Dino Toppmöller foi o primeiro a conseguir colocar uma equipa luxemburguesa a disputar a fase de grupos da Liga Europa.

Uma história de sucesso

A equipa de Dino Toppmöller terminou a primeira volta do campeonato no terceiro lugar, mas o treinador mostra-se ambicioso para 2019: “É verdade que este ano conseguimos resultados que ficarão nos anais da história do clube e do futebol luxemburguês. A equipa fez um trabalho excecional e mostrou uma evolução notória que pretendemos manter no próximo ano. Mas as nossas responsabilidades aumentaram e em 2019 temos de voltar a ganhar tudo a nível interno e tentar fazer melhor nas competições europeias. Poucos ousariam vaticinar que conseguiríamos ir tão longe na Liga Europa. Veremos se no próximo ano conseguimos fazer melhor e podemos tentar algo mais na Liga dos Campeões”, diz com um sorriso.

O técnico deseja que, em 2019, o Grão-Ducado “continue a ser o excelente país que é”, e sobre o mundo faz votos para que “as pessoas sejam mais tolerantes e se ajudem mutuamente.”

“Quando observo a qualidade de vida no Luxemburgo, Alemanha e outros países europeus e o que se passa um pouco por todo o mundo, por vezes, nem sei o que pensar. As guerras, os conflitos e a fome são flagelos que atormentam milhões de pessoas por esse mundo fora e que poderiam ser evitados”, lamenta.

“O número crescente de refugiados é outra das coisas que me choca bastante. Espero que os dirigentes mundiais de maior influência possam assumir as suas responsabilidades e diminuir as injustiças sociais porque todos o ser humano tem direito à liberdade e a ter uma vida digna e com condições”, remata.

Filho de Klaus Toppmöller, treinador que levou o Bayer Leverkusen à conquista do título alemão e à final da Liga dos Campeões em 2002, frente ao Real Madrid, Dino nega qualquer influência do pai no que respeita à sua carreira.

“Falamos de futebol, naturalmente, mas nunca houve por parte do meu pai qualquer influência para que eu tivesse apostado na carreira de treinador. Depois dos resultados alcançados posso dizer que já fui abordado por alguns clubes, mas por enquanto sinto-me bem em Dudelange. Sou ambicioso e quero tentar fazer ainda melhor em 2019. Vou iniciar em breve o curso UEFA-Pro para poder abraçar uma carreira no futebol profissional”, garante. Toppmöller vai ficar para sempre ligado à história do futebol grão-ducal. Além dos títulos de campeão e da Taça do Luxemburgo conquistados ao serviço do F91 Dudelange, foi o primeiro treinador a colocar uma equipa luxemburguesa a disputar a fase de grupos da Liga Europa. Defrontou equipas de prestígio como AC Milan, Olympiacos e Bétis de Sevilha, cujas exibições atiraram a equipa para as primeiras páginas dos jornais europeus. Conseguiu um ponto, mas poderia ter obtido outros e há duas semanas foi distinguido com o troféu de melhor treinador do ano.

Mas nem tudo foi fácil na vida do treinador que chegou ao Luxemburgo em 2014 para comandar o Hamm Benfica, então na II Liga local. Depois da subida, terminou no 7° lugar da elite e rumou ao Dudelange. Venceu dois campeonatos e uma taça, mas este ano, contrastando com o brilharete europeu, no plano interno houve mais dificuldades.



Três desejos para 2019 Ser campeão e ganhar a Taça do Luxemburgo. Chegar mais longe nas competições europeias. Que as pessoas sejam mais tolerantes e possam ajudar-se mutuamente.



