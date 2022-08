Cerca de 40 pessoas participaram neste evento solidário com as vítimas de violência doméstica que estão a aumentar, sublinha a organização.

Solidariedade

Luxemburgo. Uma feijoada brasileira solidária com as vítimas de violência doméstica

Madalena QUEIRÓS Cerca de 40 pessoas participaram neste evento solidário com as vítimas de violência doméstica que estão a aumentar, sublinha a organização.

"Unir o divertimento e ajudar também" foi o mote do almoço de feijoada à brasileira solidária que juntou este sábado cerca de 40 pessoas. O objetivo foi recolher mantimentos para as vítimas de violência doméstica refugiadas em abrigos. Os brasileiros residentes no Luxemburgo responderam à chamada e participaram na iniciativa que decorreu no restaurante Béni, em Koerich. Os bens recolhidos foram doados ao Coletivo Ajudas do Luxemburgo, uma organização que tem resgatado inúmeras vítimas de violência doméstica no Grão-Ducado. O objetivo é também "trazer um pouco da nossa cultura brasileira para o Luxemburgo", explica a organizadora Isabela Pacini. O chefe do restaurante Béni, Stephano Crupi, não teve dúvidas em participar na iniciativa.

Uma vida bloqueada por falta de visto de trabalho no Luxemburgo Durante dez anos viveu o inferno de agressão física e psicológica sobre si e sobre os seus três filhos. Conseguiu libertar-se do agressor, mas agora não têm autorização para trabalhar.

"Quando vieram falar comigo, logo de caras achei muito bonito o facto de reunir os brasileiros e arrecadar alimentos para as vítimas de violência doméstica". Porque "quando saímos do nosso país no começo é muito difícil, se podermos nos unir e ajudar uns aos outros fica muito mais fácil", sublinha.

Dayana Silva, responsável pela organização que resgata mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica rejeita a ideia de que os números dos casos de violência doméstica estão a diminuir, como anunciou o Governo. "Estes números não são reais porque muitas mulheres não fazem denúncia por medo, porque não têm documentos. Temos cada vez mais casos e mulheres a pedir ajuda", conclui.

Estes almoços solidários não vão ficar por aqui. O próximo passo é ajudar o Brasil "que está passando um momento difícil pós-covid e o objetivo da próxima iniciativa será recolher fundos para instituições do Brasil", sublinha Isabela Pacini.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.