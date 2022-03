No Luxemburgo há uma escola de russo onde não se fala de guerra com os alunos

Com 200 alunos de todas as nacionalidades, incluindo russos e ucranianos, a Kalinka Russian School está pronta para receber crianças refugiadas da Ucrânia. E quem quiser poderá ter aulas de ucraniano.

Com 200 alunos de todas as nacionalidades, incluindo russos e ucranianos, a Kalinka Russian School está pronta para receber crianças refugiadas da Ucrânia. E quem quiser poderá ter aulas de ucraniano.

Apesar de estar a 2400 quilómetros de distância, Kateryna sabe que, enquanto falamos, estão a cair bombas sobre a sua cidade natal, Nikolaev, na Ucrânia. Uma aplicação lança o alerta quando os bombardeamentos começam. Duas a três vezes por dia é através do Whatsapp que sabe notícias da sua melhor amiga e dos seus familiares que vivem no país. Está sempre em sobressalto, mas nada faz transparecer para os seus alunos de russo que todos os sábados passam três horas na Kalinka Russian School. Ensina desde a primeira hora nesta escola que nasceu há 12 anos na cidade do Luxemburgo. Com 200 alunos e dezenas de professores pelos seus corredores passam representantes de todas as nacionalidades, incluindo russos e ucranianos.

Kateryna, ucraniana, ensina na Kalinka Russian School há 12 anos

Kateryna, ucraniana, ensina na Kalinka Russian School há 12 anos

Recomeçaram as aulas, depois das férias, dois dias depois do início da guerra. “Nunca ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Foi completamente inesperado. Na manhã em que aconteceu não conseguia acreditar que fosse verdade”, confessa Anna, outra professora ucraniana que está há cinco anos na escola. Ensina os mais pequenos com sete, oito anos, “e até agora não vi que discutissem a guerra.” “Não há tensão nas aulas, nem perguntam nada sobre o que se está a passar. Porque ainda são muito pequenos e penso que ainda não percebem o que está a acontecer”, explica. As salas de aula parecem um mundo à parte que passa ao lado da guerra.

Anna, ucraniana, ensina há cinco anos no Luxemburgo.

“Não é a primeira vez que vivemos uma crise e aprendemos a geri-lo. Somos todos da comunidade russófona, sabemos que os nossos alunos falam russo, mas muitos não sabemos de onde vêm. Temos pessoas de quase todos os países da ex–União Soviética, temos crianças do Uzbequistão. Cazaquistão, Turquemenistão, Rússia, Ucrânia e de todas as repúblicas bálticas e tentamos não falar muito da política, somos apolíticos. Para nós a língua não tem nada a ver com a política, podemos estar ou não de acordo com o regime, mas todos amamos a língua russa. Dostoevsky, Tolstoi, Nabokov, vão ficar na história da humanidade para sempre”, afirma Anna Radishevskaia, fundadora e diretora da Kalinka Russian School. Um iniciativa que nasceu “porque não havia nenhuma escola que ensinasse russo no Luxemburgo e a procura era cada vez maior”.

Anna Radishevskaia, fundadora e diretora da Kalinka Russian School.

Anna é russa, mas o pai era ucraniano, justamente da cidade de Nikolaev, e o pai da sua filha é metade ucraniano, por isso passava quase todas as férias na Ucrânia, o que torna esta “guerra tão inexplicável”.

Muitas famílias misturam as duas nacionalidades, os dois lados que agora estão em guerra.

É o caso da ucraniana Anna, prestes a fazer trinta anos e que há cinco ensina russo na escola Kalinka. Com pai russo e mãe ucraniana fala de um quotidiano tenso. “Pode parecer mais fácil estar aqui, mas desde que tudo começou, o meu dia começa com as mãos a tremer quando pego no telefone e não sei que informações vou receber sobre a minha família e amigos. Neste momento estão numa região calma, mas que está a ficar sem espaço para receber os refugiados que chegam. Mas sei que há quem tenha familiares na Ucrânia em zonas que estão a ser atacadas e estão há dez dias sem saber deles. Espero que haja um acordo e que isto acabe porque todos os dias as pessoas estão a morrer e é de loucos.”

Também Oksana, 16 anos, é de origem russa e ucraniana. Em casa “não falamos muito do que se passa, porque vivemos no Luxemburgo e não na Ucrânia, nem na Rússia. Nunca sentiu nenhuma agressividade na escola, mas relata casos de “amigos russos que sofrem de bullying e foram insultados na escola luxemburguesa. Queremos que isso pare porque nada temos a ver com o que se está a passar”, lamenta Oksana.

Foram relatos de situações como esta que levaram a burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, a apelar publicamente para que parem imediatamente com as situações de assédio às crianças russas que estão a acontecer nas escolas luxemburguesas e que têm sido denunciadas publicamente pelos pais.

Oksana chegou ao Luxemburgo em 2013 e está a aprender russo há nove anos na escola Kalinka onde nunca sentiu nenhuma situação de agressividade. Nesta sala de aula todos são unânimes em dizer “não existe qualquer tensão entre os alunos” na escola Kalinka, sublinha Egvenia, 15 anos, com nacionalidade francesa e da Estónia.

Na secretária ao lado, outra estudante de 15 anos, de origem russa, que prefere não se identificar, sublinha que nunca teve problemas: “Os meus colegas consideram que não interessa a nacionalidade, porque todos somos iguais”. Slava, 14 anos, de origem russa e francesa acrescenta: “Na minha turma não tratamos as pessoas pela nacionalidade, mas pelo seu valor humano O que fazemos e como agimos é mais importante que a nacionalidade”. “Aqui todos nos entendemos bem”, confirma outro aluno de 15 anos de origem russa e do Cazaquistão. “Penso que a guerra não é boa, mas não me quero meter nessa questão”, sublinha.

A professora Anna com a sua turma.

A maioria dos alunos prefere não dizer o que pensa sobre o conflito. “Não me cabe a mim dar qualquer opinião sobre a guerra. Tudo se passa e não posso fazer nada, porque está tudo na cabeça dos políticos”, justifica Oksana.

Filho de pai português e mãe da Bielorrússia, Eroslav, 16 anos, responde em português, sem medo, às questões que coloco. “Estou muito chocado, porque os dois países são irmãos. E o que se passa é como se fosse matar um irmão e isso é muito triste”. Também Slava, de origem russa e francesa, afirma que “a guerra é terrível com as imagens dos dois lados e com soldados capturados que só querem voltar para as suas casas. Infelizmente são os políticos que decidem tudo e não podemos fazer nada. Espero que tudo termine rapidamente e sem gravidade”. Eroslav tem mais certezas: “Sei que a guerra vai parar muito rapidamente, porque Putin não vai aguentar a situação económica”.

Mas ninguém sabe quando e como tudo vai terminar. “Porque a decisão está nas mãos de um homem e ninguém sabe o que Putin está a pensar”, conclui Anna Radishevskaia.

Estudante de russo na Kalinka Russian School.

Com uma determinação contagiante, a diretora percorre os corredores que ligam as salas de aula. A meio do percurso cruzamo-nos com a professora de ballet. Hoje teve uma aluna especial. A filha de uma amiga refugiada ucraniana que fascinada com o ambiente decidiu inscrever-se na escola.

A Kalinka Russian School está pronta para receber as crianças refugiadas que chegarem ao país. Neste momento já estão no Luxemburgo mais de 300 crianças refugiadas, mas “deverão ser muito mais”. “Temos que saber as suas idades para saber em que turmas as integrar e saber se querem aprender russo ou ucraniano, porque temos professoras da Ucrânia prontas para as ensinar”, adianta Anna Radishevskaia.

Anna Radishevskaia segura um cartaz contra a guerra.

Perplexa, a fundadora da escola Kalinka ficou em “estado de choque quando começou a a guerra”. “Os meus colegas da Ucrânia quando falavam comigo ao telefone não paravam de chorar”, recorda.

No seu gabinete tem um cartaz onde se pode ler “No war”, com o símbolo da escola. Foi utilizado nas manifestações de protesto contra a guerra, para onde alguns professores se dirigiam semanalmente, aos sábados, depois das aulas. Para além disso têm feito campanhas de recolha de apoio aos refugiados que vão distribuir por quem chegue ao Luxemburgo.

Cartaz contra a guerra nos corredores da escola.

“Para mim guerra é guerra. Mas o mais importante é não ter confrontos entre as duas comunidades”, sublinha a fundadora da escola. Todos os sábados de manhã, religiosamente, faz uma volta pelas salas de aula para perceber o ambiente. “Para questionar as crianças e professoras e saber se viveram ou souberam de alguma momento de tensão, mas neste momento não há nada. Se isso acontecer na escola vou reagir porque todos somos do Luxemburgo. Quero proteger todas as crianças, para mim não há diferença entre crianças russas, ucranianas, ou de outras nacionalidades. Temos que ser tolerantes, razoáveis, solidários, só assim conseguiremos sobreviver. Temos que trabalhar em conjunto pela paz, porque não conheço ninguém que seja a favor da guerra”, apela Anna Ridshevskaia.

Até porque muitos dos russos que vivem no Luxemburgo chegaram cá muito antes de Putin chegar ao poder. Anna veio há 30 anos para o país :“Era a época de Iéltsin e era um caos total e era muito difícil viver na Rússia.” Veio ensinar russo para a Comissão Europeia. “Nunca vivi com Putin. Como é que podemos ser responsáveis pelo que se está a passar? É um absurdo!”

Estima-se que haja cerca de duas mil pessoas com passaporte russo no Luxemburgo e cerca de cinco mil que falam russo. Mas há muitos com dupla nacionalidade e com nacionalidade luxemburguesa.

“Hoje de manhã, nos corredores da escola deparei-me com um criança pequenina e perguntei que línguas falava. Não hesitou na resposta: “Falo russo, inglês, árabe, português e luxemburguês e um pouco de alemão. A minha mãe é russa, o meu pai é árabe, vou à creche portuguesa e os meus pais, entre eles, falam inglês e aprendo luxemburguês”. "Isto é o Luxemburgo e devemos manter assim e ter orgulho neste ambiente de tolerância multicultural. É uma mistura de nacionalidades e isso é magnífico. É uma riqueza muito grande”, conclui a responsável da Kalinka Russian School.

