Iniciativa da Associação da Bairrada caminha para a 13.ª edição.

Uma ceia de natal com bacalhau, frango de churrasco e leitão para os sem-abrigo

Diana Alves Iniciativa da Associação da Bairrada caminha para a 13.ª edição.

Bacalhau à Gomes de Sá, frango de churrasco e leitão compõem a ementa da ceia de Natal para os sem-abrigo, organizada há 13 anos pela a Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo (ACHBL) em colaboração com a Caritas. O evento tem lugar no dia 22 deste mês, no Foyer-Ulisses, em Bonnevoie.

Escutado pela Rádio Latina, o presidente da ACHBL, Rogério de Oliveira, disse que a instituição está a preparar-se para servir entre 80 a 100 refeições.

A ceia de Natal da Associação da Bairrada destina-se a todos os sem-abrigo do país, independentemente da nacionalidade. Rogério de Oliveira diz que, além dos portugueses, há muitos cabo-verdianos e sobretudo luxemburgueses. Há também cada vez mais pessoas oriundas dos países de leste.

Na mesa da ACHBL costuma estar o tradicional bacalhau com todos, um prato que nem sempre agrada aos convidados. Por essa razão, a associação vai também servir frango de churrasco e leitão.

No fim do jantar, a associação oferece aos sem-abrigo um “kit Inverno”, que inclui vários artigos, como produtos de higiene, meias e cachecóis.

A ceia de Natal para os sem-abrigo tem início marcado para as 19:00, no Foyer-Ulisses, em Bonnevoie.