Cidália Rodrigues veio para o Grão-Ducado com 16 anos e trabalhou desde então como empregada de limpeza.

Uma aventura no Luxemburgo

“Por que é que vim para o Luxemburgo?”, pergunta Cidália Rodrigues, mãe de dois filhos, repetindo a questão colocada pelo Contacto. Os olhos sorridentes percorrem o café onde a entrevista teve lugar ao mesmo tempo que pensa numa resposta. “Só se for por amor à aventura”, diz.

“Vim para cá aos 16 anos. Não queria estudar e apareceu a oportunidade de vir para cá. E vim”, precisa. “Eu nem sabia bem onde era o Luxemburgo”, indica a sorrir. Desde que chegou da sua terra natal, Pombal, que tem trabalhado sempre como empregada de limpeza. Hoje vive em Lasauvage e quer que “tudo continue a caminhar como tem andado até aqui”. Saúde, ter motivos para continuar a sorrir e ser feliz são os seus desejos para o próximo ano.

Cidália começou por trabalhar com uma família com crianças até ter 18 anos. O que mais gostava era de ver televisão; foi assim, aliás, que começou a aprender o francês indefectível que fala hoje. Depois mudou de trabalho: aos 18 anos queria ’ter os papéis’ e a mesma família ajudou-a a conseguir um sítio para ficar. Ficou então noutra família, responsável pela limpeza da casa e de uma galeria de arte que lhe pertencia. “Mas tinha de viver lá e não queria e decidi sair de lá passados uns anos.” Arranjou outra família, a mesma com quem está até hoje. “Hoje eles também são a minha família e fiz parte do jantar de Natal deles no ano passado”, afirma.

Cidália conta que, em todos estes anos, só teve de recorrer a uma empresa de trabalho temporário (interim) uma vez e não gostou da experiência. Continua com a mesma família (já cuida mais dos pais do que dos filhos) e vai fazendo algumas coisas que por vezes aparecem. Trabalho para muita gente é um dos desejos de Cidália. E paz para o Luxemburgo e para o mundo. “Parece que já não se pode estar bem em lado nenhum”, afirma, referindo os atentados, as manifestações em Paris, a violência que se vê em todo o lado.

Caminhar, caminhar, caminhar

Hoje a aventura deu lugar a uma vida mais calma, na sua casa em Lasauvage, no sul do país, onde gosta de fazer longas caminhadas. “É a minha terapia”, assume. “Sou de me mexer para todo o lado”, afirma. Um dos trajetos preferidos é a floresta de Lasauvage, mas não só. “As melhores caminhadas que já fiz foram na Alemanha, 17 km em sete horas.” A partir do momento em que o filho (hoje com 17 anos) passou a ter idade para ficar em casa sozinho, Cidália começou a caminhar com grupos. “Passei a ir todos os domingos: faltar um era deixar de conhecer um sítio”, explica. Além disso, começou a fazer fotografias dos sítios por onde passa e a perceber que as pessoas que ficavam em casa ficavam à espera de as ver. “Passei a fazer fotografias e álbuns porque há sempre alguém que vou distrair”, esclarece.

Para o próximo ano, Cidália quer que “tudo continue a caminhar como tem andado até aqui”. Já tem um projeto: “obras de renovação da casa de banho”. “Tenho de valorizar a minha casa e, como agora tenho essa possibilidade, vou fazê-lo. Quando chegar ao verão terei a minha casa de banho renovada”, resume.

A portuguesa de Pombal sorri novamente quando diz que vai também receber a visita da irmã e das sobrinhas no próximo ano. “Vão caminhar, caminhar, caminhar. É melhor nem lerem este artigo depois de publicado no jornal porque ainda são capazes de desistir da viagem”, diz a brincar.



Três desejos para 2019 Para si própria: Obras de reabilitação da sua casa de banho.

Para o país: "Que o Luxemburgo se mantenha em paz e que haja trabalho para muita gente." Para o mundo: A paz. "Parece que já não se pode estar bem em lado nenhum."



