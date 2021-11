Os serviços online estão a ser retomados.

Uma avaria paralisou todos os sites do Estado

Os serviços online estão a ser retomados.

Uma avaria importante afectou os serviços telefónicos e de Internet do estado esta sexta-feira de manhã, a partir das 9h15 . Desde essa hora, foi impossível chegar aos serviços estatais por telefone e impossível ligar a todos os sítios estatais. "Tudo ficou em baixo durante algum tempo, telefone, Internet e rede interna", confirmou uma porta-voz do governo, contactado pelo L'essentiel.

"O CTIE (Centre for State Information Technology) tomou imediatamente a seu cargo o problema e tudo está gradualmente a voltar ao normal. Por volta das 11h00, o governo comunicou oficialmente sobre a resolução da avaria: "A rede estatal está novamente acessível desde as 10h15. Os serviços online estão a ser retomados. O incidente deveu-se a uma avaria interna na sequência dos trabalhos na rede informática do CTIE", explicou.

