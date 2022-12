Um truque luxemburguês para poupar energia

Só no meu primeiro inverno luxemburguês eu consegui perceber o verdadeiro interesse de uma varanda ou um parapeito largo.

Ricardo J. RODRIGUES

No primeiro inverno que passei no Grão-Ducado, apercebi-me de um pequeno fenómeno que acontecia no exterior das casas. Eu tinha chegado no verão e sempre achei admirável que as habitações aqui se apresentassem inevitavelmente com enormes janelas – e não são poucas as vezes em que elas ocupam paredes inteiras, com vidro do teto ao soalho das casas. E depois há aquele fenómeno das muitas varandas e dos largos parapeitos. Gosto, sinceramente, desta robustez que há nas habitações. E dos seus pontos de escape, também.



Venho de um país onde as varandas são coisa rara. Não é que em Portugal os arquitetos não as desenhem, os engenheiros não as planeiem ou os pedreiros não as construam. Nem sequer acontece que os edifícios de onde venho não as tenham. Mas, sobretudo para quem cresceu em regiões urbanas, é certo e sabido que a nação foi tomada por uma epidemia de marquises. Há varandas no meu país, sim, mas a maioria foi tapada com caixilhos de alumínio e janelões de vidro fosco.

Do ponto de vista arquitetónico, as marquises são um atentado, conseguem estragar bairros inteiros. Do ponto familiar, no entanto, são um espaço ganho. Há escritórios inteiros construídos em varandas tapadas. Há zonas de brincadeiras para crianças, pontos de evasões para adultos, bibliotecas ou arrecadações levantadas nestes lugares. Fecha-se espaço exterior, sim,mas abrem-se planos internos. A marquise é uma espécide de subsídio de natal: aquele extra que a vida nos oferece para culminar as falhas.

Só no meu primeiro inverno luxemburguês eu consegui perceber o verdadeiro interesse de uma varanda ou um parapeito largo. E aconteceu numa noite de ano novo. Tínhamos planeado festa para sete, mas depois éramos 12, e a seguir 16, e no fim das contas 20. Conseguimos combinar o jantar. Conseguimos acertar a compra de bebidas. E, quando chegámos à hora de arrumar as compras, não havia espaço para tanta expectativa.

Lá fora caía neve, e a neve nunca cai quando o frio é demasiado. Um amigo desses dias, que me tinha ajudado a preparar toda a dança, sugeriu desvio ao frigorífico – podíamos muito bem por as bebidas lá fora. Assim foi, e funcionou. Durante uma noite inteira, os adeptos da cerveja e do gin trataram de refrescar-se com a oferta que o terraço trazia. O frigorífico, esse, ficou carregado de petiscos. E, bem vistas as coisas, o pequeno parapeito da minha janela salvou-nos a balada e manteve-nos as gargantas frescas.

O ar frio do inverno é bom companheiro se pensarmos na hora de poupar energia. Talvez não possamos usar as nossas varandas e os nossos parapeitos se o assunto for guardar comida – essa ideia faz-me logo imaginar um ataque de corvos ou de raposas ao repasto. Mas, se a questão estiver nas bebidas frescas, há um armazém atrás de cada janela de cada casa, e que não acrescenta esforço aos eletrodomésticos. Se andarem pela rua na noite de ano novo, hão-de notar o fenómeno. De como é lá fora que se reservam os brindes para toda a esperança que o ano seguinte deposita.

