Cerca de um terço dos residentes do Grão-Ducado consulta sites governamentais. Comparando com os outros Estados da União Europeia, o Luxemburgo é dos países onde a população menos consulta os sites do Governo.

Um terço dos residentes consulta ‘sites’ do Governo

Cerca de um terço dos residentes do Grão-Ducado consulta sites governamentais. Comparando com os outros Estados da União Europeia, o Luxemburgo é dos países onde a população menos consulta os sites do Governo.

(hdb/Lusa) - Os luxemburgueses são dos cidadãos da União Europeia (UE) que menos consultam o ‘site’ do Governo, de acordo com dados divulgados pelo Eurostat. Apenas 32% dos cidadãos luxemburgueses o fazem, abaixo da média de 44% registada entre os vários Estados-membros.



Em 2019, 44% dos cidadãos da UE disseram ter obtido informações nos ‘sites’ das autoridades públicas, nos últimos 12 meses. Um aumento de 11 pontos percentuais face a 2018, segundo o gabinete de estatísticas da UE.

No Luxemburgo a taxa é relativamente mais baixa, cerca de 32%, mas ainda assim à frente da Croácia (29%), Polónia (25%), Bulgária (20%), Itália (19%) e Roménia (9%), país que tem a percentagem mais baixa.

Do lado oposto, Dinamarca (89%), Finlândia (84%) e Suécia (79%) são os países onde a população mais consulta os sites do Governo.

Portugal está um lugar acima do Grão-Ducado, com 35%.